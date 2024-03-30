快訊

7校校務系統遭駭 學校防駭能力差…教團憂危及學習歷程

全台7千位富豪身家逾10億 用同一套理財法致富

NBA／悲情紀錄夜！布朗森狂轟61分隊史僅次甜瓜 尼克OT飲恨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄觀光夜市附近藏賭場 18男女賭「肉龜」正酣

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄六合夜市附近透天樓房暗藏賭場，警方動員衝入屋內，發現一群人正聚賭俗稱「肉龜」的象棋賭局。逮捕18名男女，將賭場負責人依賭博罪嫌移送法辦。

高雄市警新興分局獲報，接近高雄六合夜市有處透天樓房暗藏賭場，警方查出，賭場在自立二路靠七賢二路的商店2樓，3月28日動員查緝。

警方衝入屋內，發現18名男女賭得正酣，見員警衝入，還有人質疑警方私闖民宅，但員警立刻示出搜索票，令在場人啞口無言。

警方發現，賭場內擺麻將桌，另多數男女正以象棋，聚賭俗稱「肉龜」的賭局，由1人做莊，另外3人拿牌比大小，其他賭客則投注3名拿牌所持的象棋賭大小，負責人陳姓男子（58歲）每小時抽頭1000元。

警方逮捕陳男及17名男女賭客，查出賭場利用六合夜市人潮往來，掩護賭客出入，趁夜晚開場設賭，查扣賭金8800元，抽頭金1000元及賭具，將陳男依賭博罪送辦，其餘17名賭客依社會秩序維護法裁罰。

高雄警方查獲俗稱「肉龜」的象棋賭場，逮捕18名男女。記者林保光／翻攝
高雄警方查獲俗稱「肉龜」的象棋賭場，逮捕18名男女。記者林保光／翻攝

六合夜市 賭博 賭場

延伸閱讀

兒童節來高雄戲水、賞白馬 療癒歡快不無聊

泰國跨出賭場合法化第一步 想搶博弈旅遊財

MLB／水原一平曾帶球員去賭場！陽岱鋼認好交情、曝真面目

賭客現金藏飯鍋仍難逃法眼！市區賭場死灰復燃 警再度破獲

相關新聞

「德東飆車王」 釀1死2傷 二審認罪賠償換減刑

被網友稱為「德東飆車王」的男子簡祥宇，被控前年在天母士東路超速撞死陳姓婦人及撞傷2名女高中生，一審時他辯稱「行人突然衝出...

違規行駛慢車道！高雄聯結車駕駛輾斃女騎士判8月

高雄去年2月中發生聯結車輾斃女騎士的驚悚意外，整起肇因經事後鑑定，42歲聯結車莊姓駕駛當時未依規定行駛慢車道，且未注意車...

影／高雄觀光夜市附近藏賭場 18男女賭「肉龜」正酣

高雄六合夜市附近透天樓房暗藏賭場，警方動員衝入屋內，發現一群人正聚賭俗稱「肉龜」的象棋賭局。逮捕18名男女，將賭場負責人...

單親媽男友狠扭手腳彈舌頭 台中6月大男嬰被虐到「四肢全骨折」

台中張姓男子和張姓單親媽媽交往，幫她照顧年僅6月大兒子時，竟對男嬰扭轉、彎折四肢還彈他舌頭，造成嬰兒四肢骨折重傷，張女起...

北巿騎士被聞到酒味推給後座閨蜜 害她「連帶挨罰」

台北市文山一警分局復興派出所警員張嘉訓、林李祐，日前深夜執行巡邏路檢勤務時，在木柵、和興路口發現停等紅燈的曾姓女騎士騎車...

醋夫懷疑男模與妻曖昧夥友痛毆 他傷臉頸致耳聾...但撤告了

游姓男子不滿妻子與台北市某男模店內張姓男模曖昧，先前率友人李姓男子一同到店外堵人，與張男互毆成傷，張男頸部割傷、聽覺受損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。