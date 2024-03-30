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影／高雄觀光夜市附近藏賭場 18男女賭「肉龜」正酣
高雄六合夜市附近透天樓房暗藏賭場，警方動員衝入屋內，發現一群人正聚賭俗稱「肉龜」的象棋賭局。逮捕18名男女，將賭場負責人依賭博罪嫌移送法辦。
高雄市警新興分局獲報，接近高雄六合夜市有處透天樓房暗藏賭場，警方查出，賭場在自立二路靠七賢二路的商店2樓，3月28日動員查緝。
警方衝入屋內，發現18名男女賭得正酣，見員警衝入，還有人質疑警方私闖民宅，但員警立刻示出搜索票，令在場人啞口無言。
警方發現，賭場內擺麻將桌，另多數男女正以象棋，聚賭俗稱「肉龜」的賭局，由1人做莊，另外3人拿牌比大小，其他賭客則投注3名拿牌所持的象棋賭大小，負責人陳姓男子（58歲）每小時抽頭1000元。
警方逮捕陳男及17名男女賭客，查出賭場利用六合夜市人潮往來，掩護賭客出入，趁夜晚開場設賭，查扣賭金8800元，抽頭金1000元及賭具，將陳男依賭博罪送辦，其餘17名賭客依社會秩序維護法裁罰。
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