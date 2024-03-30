單親媽男友狠扭手腳彈舌頭 台中6月大男嬰被虐到「四肢全骨折」

台中張姓男子和張姓單親媽媽交往，幫她照顧年僅6月大兒子時，竟對男嬰扭轉、彎折四肢還彈他舌頭，造成嬰兒四肢骨折重傷，張女起初還沒發現，見兒子被碰到就哭只帶他去收驚，後經醫院檢查通報社會局才曝光，法院痛斥張男虐童行為殘忍，依2個對兒童犯傷害罪判他4年，可上訴。

檢警調查，張男2021年起不定時會去找張女，偶而也會幫忙照顧她一對兒女，同年11月24日、25日曾將剛滿6個月大兒子託付他各1小時，張男卻朝男嬰毆打、扭轉及彎折四肢，還以手指彈嬰兒的舌頭。

張女25日晚上替小孩洗澡時，驚見兒子手竟然抬不起來，深夜緊急送醫才發現男嬰雙手、雙腳多處骨折，舌繫帶也有撕裂傷，經醫院通報台中社會局後曝光。

檢警也查出，張男2023年2月21日又拿俗稱「不求人」的抓癢工具，朝張女的女兒痛毆一頓，造成女童背部、右腿及臀部都受傷，時隔4天後張女將女兒託付前夫照顧，洗澡時發現她傷痕累累就報案。

台中地院審理時，張男矢口否認，辯稱照顧男嬰時沒有碰到他，還說6個月大小孩骨頭比較脆弱，不應該都是他造成的，也不清楚為何四肢骨折、錯位，另外女童受傷部分他同樣否認，自稱「他對於小孩照顧和教育很看重」，因女童不乖才處罰打她。

張女證稱，兒子交給張男照顧回來後去動他就會哭，一開始不知怎麼了還帶去收驚2次，後來送醫才發現骨折；張的女兒也說，張男會刻意關掉家中監視器、會對弟弟施暴。

法院經比對多人證詞，認為張犯行明確，審酌他朝女友的小孩施暴，造成男嬰四肢骨折重傷害，雖經治療肢體動作已大致正常，但朝6月大男嬰毆打、扭轉四肢致骨折的殘忍行為，又持不求人打到女童受傷，都是成年人故意虐童的嚴重犯罪，惡性重大。

法院認為，張男犯後大致否認、沒有和解，依2個成年人故意對兒童犯傷害罪，各判他3年6月、4月徒刑。