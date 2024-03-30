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醋夫懷疑男模與妻曖昧夥友痛毆 他傷臉頸致耳聾...但撤告了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

游姓男子不滿妻子與台北市某男模店內張姓男模曖昧，先前率友人李姓男子一同到店外堵人，與張男互毆成傷，張男頸部割傷、聽覺受損等，憤而提告，原本檢方偵結依傷害罪嫌起訴游男2人，但張男事後撤回告訴，法院近日判決公訴不受理。

檢警調查，27歲游男妻子先前在台北市中山區民生東路某男模店，結識化名「張揚」的男模31歲張男，游男懷疑妻子與張男互生曖昧，心生不滿，找來友人30歲李男助陣，2022年11月26日晚上7時許一同到男模店外蹲守張男。

不久張男出面應對，雙方一見面就大打出手，張男遭徒手、持玻璃杯攻擊，導致身體、面部、頸部受傷，其中左側頸部割傷、靜脈斷裂，胸肌斷裂，左耳受傷影響聽覺傳導；游、李2人犯後離開現場，張男就醫驗傷後逕向地檢署提告，檢方發交中山分局警方偵辦。

偵查時游、李2人坦承犯行，檢方再據張男供述、提供的驗傷證明、案發現場監視器畫面等事證，認定游、李2人涉嫌刑法第277條之1項傷害罪，偵結起訴。判決指出，張男在一審辯結前撤回告訴，依法諭知公訴不受理。

張男頸部受傷靜脈割裂，事後驗傷報警提告。記者李隆揆／翻攝
張男頸部受傷靜脈割裂，事後驗傷報警提告。記者李隆揆／翻攝

傷害罪 北市 提告

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