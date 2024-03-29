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怪婆婆想牽他去買糖果！高雄3歲童隆昌兒童公園遭拐
高雄楠梓區隆昌兒童公園前年9月發生一起誘拐幼童案，據悉，王童父親本離孩子僅10步距離，發現74歲許姓陌生女子將孩子牽離後，王男一路觀察，在許女快步出公園時才上前制止，王並無意提告，但見許仍徘徊王童周遭，才報警提告；近日法院依略誘未遂罪，判許7月徒刑。
判決指出，案發在下午4時30分許，王男攜子至公園遊憩，當時王童原本坐在兒童遊戲區旁的椅子上，正與另名小女孩玩耍，而王待在不遠處陪伴，不料，一轉眼竟有陌生女子將王童牽離。
王表示，在許牽著王童離開約10幾步後，他才意識到兒子被陌生人帶走，之後，緊緊跟隨兩人約2分鐘，王觀察許一路未停下腳步，而是直直向著馬路口走，就在兩人快步出公園時，王才趕緊上前制止。
「我想說沒事就算了！」王說道，5分鐘後，沒想到許又走回來，徘徊在王童身邊不走，這時王才直覺不對勁報警。
許澄清，當時見王童長相可愛，只是想帶王童去買糖果，對於略誘未成年人一事，則是矢口否認；許辯稱，只有牽離5步距離，沒有走遠離開公園。
對此，合議庭審酌，許未徵得王童家長同意，以糖果誘使年僅3歲的王童，任由她牽離公園兒童遊戲區，具有略誘的主觀意圖及客觀行為，並考量許犯後飾詞狡辯，造成王家長恐懼，雙方卻仍未達成和解，依略誘未遂罪判刑，全案仍可上訴。
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