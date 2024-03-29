少年犯詐欺案 5年增加近1倍

少年犯罪示意圖。圖／聯合報系資料照片 新北割喉案震撼社會，連帶遭詬病過度保護犯罪少年的少年事件處理法、詐團成員年輕化等問題也浮上檯面，立法院司法及法制委員會昨邀司法院、法務部、警政署等報告「青少年法治教育與犯罪防制成效」。司法院表示，近年來少年遭不法分子利用，詐欺案量逐年上升。

校園犯罪與詐欺、毒品有沒有關係？校園聯繫機制有無功效，也受立委關注。謝龍介認為，警方無法進學校辦案，青少年犯罪成長率連年攀高，送進法院全都輕判；莊瑞雄說，少年為非卻「越關越大尾」，不能打、不能罵，還要先「感化」、拿掉「應報主義」，矯正期間的功效令人質疑。

立委吳宗憲提醒法務部，近年來很多少年是因當車手而觸犯刑案，但政府只抓得到車手，連「車手頭」都抓不到，因無法勾稽證據，也不能依組織犯罪條例來處罰利用未成年人犯罪者。

二○一八年，少年法院的詐欺案數三二五四件，約占新收案件數百分之廿一點九四，但到了去年，詐欺案數暴增至六三二三件，比率也增至百分之廿九點四。

而為了保護少年，若法院評估不付審理，其中有超過五成的少年詐欺案都是交付法定代理人嚴加管教，四成四是告誡。