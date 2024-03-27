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撂人開怪手作勢拆廠房逼債 台南包商反挨告…和解獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南周姓水電包商為催討50萬工程款債務，去年4月13日晚間邀集許、高姓男子找人駕駛拖板車載運怪手到場，由高開怪手作勢拆除債務人永康住家旁工廠，許則在場助勢，法官分別依首謀、下手及在場助勢強暴脅迫罪各處6月、6月及2月，各支付5萬、3萬、2萬元均獲緩刑。

周去年4月13日晚間7時45分許，邀集許、高到場催討債務，高則邀集黃男等5人到場看熱鬧，由高操作怪手作勢拆除債務人住家旁工廠，周等3人涉妨害秩序，造成社區等不特定多數人恐懼不安而被起訴。

另黃等5人獲邀抵達現場，觀看周指示高操作怪手作勢拆除工廠，黃等5人證稱，當時有看到附近鄰居正牽著寵物在旁散步，或騎車出入，或在旁散步觀望等情事。黃等人說，周與被害人在現場談論工程款問題。黃等5人則獲不起訴處分。

台南地院審酌，周為向被害人催討工程款債務，不思循合法途徑主張權利，糾集許、高參與其謀畫討債行動，分別由高下手實施強暴脅迫、許在場助勢，破壞安寧秩序與社會治安，並侵擾被害人而致其承受財產恐遭危害不安。

台南地院指出，念及周3人均知坦承犯行認錯，未無端耗費司法資源，且均與被害人達成和解，存有彌補過錯心意，犯後態度均尚非惡劣，並考量周為首謀、高下手實施強暴脅迫、許為在場助勢犯罪惡性差異，智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，分別量處其刑。

台南地院認周犯在公共場所聚集3人以上首謀施強暴脅迫罪處6月，緩刑2年，並應向公庫支付5萬元；高犯在公共場所聚集3人以上下手實施強暴脅迫罪處6月，緩刑2年，並應向公庫支付3萬元；許犯在公共場所聚集3人以上在場助勢實施強暴脅迫罪處2月，緩刑2年，並應向公庫支付2萬元。

周姓包商為催討50萬工程款債務，去年4月13日晚間邀集許、高姓男子找拖板車載運怪手到場，由高開怪手作勢拆除債務人住家旁工廠逼債而挨告。圖／本報資料照
周姓包商為催討50萬工程款債務，去年4月13日晚間邀集許、高姓男子找拖板車載運怪手到場，由高開怪手作勢拆除債務人住家旁工廠逼債而挨告。圖／本報資料照

台南 討債

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