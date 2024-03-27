潤寅詐貸案再查一人 銀行前經理涉收6萬元水果禮盒獲緩起訴

潤寅公司涉詐貸470億元，董事長楊文虎及王音之夫婦遭法院判刑確定後，檢方再查出，元大銀行時任資深經理林抱安於2015年間曾收受王音之所送的裝有6萬元的水果禮盒，涉犯銀行法。台北地檢署今偵結，認定林犯行尚屬輕微，予以緩起訴處分，期間兩年，命繳國庫15萬元。

2013年10月16日至2016年5月31日間，林抱安擔任元大商業銀行法人金融業務部資深經理，陸續派駐營業部、西門分行、南京東路分行等營業單位，從事開發法人授信客戶業務。

起訴指出，林抱安明知銀行負責人及職員不得以任何名義，向存戶、借款人或其他客戶收受佣金、酬金或其他不正利益，仍於2015年2月14日時，收受由王音之指示百纖公司負責人蕭炯桂贈送裝有6萬元的水果禮盒。

檢調偵辦，林抱安於偵訊時坦承不諱，與證人王音之等人所述情節相符。檢方認定，林抱安涉犯銀行法第35條、同法127條第1項之銀行職員收受不當利益罪，但林無前科紀錄、坦承犯行、已全數繳回犯罪所得、犯罪情節尚屬輕微，予以緩起訴處分，期間2年，命繳國庫15萬元。