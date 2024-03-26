飛兒樂團前主唱Faye涉誣告罪 檢方聲請傳喚陳建寧、阿沁做證

F.I.R.飛兒樂團在前主唱「Faye」詹雯婷單飛後指控音樂人陳建寧在老東家華研國際履約保證書偽簽她的姓名，控告陳偽造文書，陳反控詹女誣告，檢察官起訴詹女。台北地院今天開庭，檢方聲請傳喚陳建寧、詹女前搭檔「阿沁」做證。

關於檢、辯提出聲請證據調查，法官表示將待合議庭評議後決定，如法官裁准，解散多年的F.I.R.樂團可能在法院「再合體」；目前合議庭排出證人詰問庭是5月14日、28日兩天。

檢察官除聲請傳喚陳建寧、「阿沁（黃漢青）」外，另聲請傳喚華研大中華總裁何燕玲、華研副總何首賢作證。

詹雯婷的辯護人認為，檢方偵查送交刑事局做的筆跡鑑定有重大瑕疵，希望由民間筆跡鑑定專家作證，聲請傳證文書鑑定專家張雲芝、詹女的2名前同事。

詹雯婷今天開庭維持無罪答辯，主張她是依據自己所知道的事，對陳建寧提出偽造文書之訴，不成立誣告罪

詹雯婷的辯護人慶啟人表示，詹女2018年曾和擔任法律顧問的律師討論，該名律師認為詹女不是華研、無限延伸2公司的藝人，無權管理、使用詹的肖像，詹雯婷主觀認為保證書中她的簽名是假冒的，才據以提告，沒有犯意。

庭訊結束後，詹雯婷的經紀公司多人充當「保全員」，以手遮擋詹女被採訪，台北地院法警一路護駕被告從法院動線、經過台北地檢署動線、到司法新廈之外，還與媒體發生衝突，場面混亂。

F.I.R.原由主唱「Faye」詹雯婷、吉他手「REAL 阿沁」、鍵盤手「IAN」陳建寧組成，2004年靠電視劇「鬥魚」片尾曲「Lydia」走紅。

詹雯婷單飛後，找來新主唱「Lydia」韓睿再出發，不過，詹女退團後指控，陳建寧在華研國際的履約保證書等文件上偽簽其姓名，控告陳建寧、華研董事長呂燕清、總經理何燕玲偽造文書罪，陳建寧也反控詹女誣告。