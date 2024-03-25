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計程車司機長按喇叭行人敲車窗 2人當街全武行 唇縫4針互告傷害

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

計程車司機易姓男子，昨開車行經北市農安街，遇上史姓行人沒走在行人穿越道，長按一聲喇叭後，遭行人敲車窗，司機下車後兩人爆發口角、肢體衝突，當街上演全武行，司機遭行人拳頭毆打嘴唇縫4針，兩人互告傷害等罪。警方已受理將依法函送。

60歲易姓司機今至派出所提告，他當時見行人橫越馬路，走在車道中間，就長按喇叭，行人反敲他車窗，當他往前開庭車後，下車問為何敲車，「他應沒聽清楚，以為我在罵他，他衝過來跟我講幾句話，動手打我，我自我防衛回手打他1拳、踹他2腳，他沒受傷」員警到場將兩人分開，司機到馬偕醫院驗傷，嘴唇破了4洞縫了4針。

司機稱，他知道要禮讓行人，但路人沒走斑馬線，他是走路當中，我當然按喇叭警告行人該靠邊走。史姓行人則認為，司機對他飆罵五字經髒話，且也動手打人，提告妨害名譽及傷害告訴。

中山警分局民一派出所依規定受理，製作筆錄，行人行走農安街北往南時，未依規定行走行人穿越道，後計程車司機對行人按喇叭，行駛至行人前方，雙方即發生口角、互相拉扯、徒手互相傷害，全案將依法函送台北地檢署偵辦。

行人 計程車司機 馬偕醫院

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