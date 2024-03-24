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難忘舊愛櫃姐 他借廁所脫成裸男欲性侵 逼簽「不告書」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市男子與一名櫃姐曾是同居男女朋友，前年間二人分手後，男子與櫃姐在女方租屋處樓下超商喝酒聊天，男子以借廁所為由，跑進女方住處，隨後全身脫光，欲性侵櫃姐，櫃姐極力阻擋，男子才未得逞，男子事後還逼櫃姐簽署「不提告書」，一審因二人已調解，判1年8月、緩刑4年。

判決指出，男子與一名櫃姐曾是男女朋友，前年11月間，二人相約在櫃姐租屋處樓下超商喝酒、聊天，男子席末以「借廁所」為由，跑進女方家中，男子上完廁所後，隨後全身脫光，還把女子壓在床上，扒光女方衣物後，欲以生殖器性侵女子，女子以手極力阻擋，才未讓男子得逞。

男子在過程中仍親吻女方胸部、嘴巴，甚至拉扯女方頭髮，握拳往女方太陽穴重壓，導致女子受有手臂、大腿等傷勢，男子因擔心女子報案，還作勢毆打女子，逼迫女子簽下「不提告書」，要女方寫明不會驗傷或提告。女子因事後男子不斷傳訊騷擾，或是跑到住家樓下跟監、送禮物等，女子向警方提出告訴。

台中地院審理時，男子坦認犯案，且已與女子達成調解，全案依強制性交罪，判刑1年8月，另涉違反保護令、強制等罪，判刑6月，得易科18萬元，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，禁止對女方有直接或間接騷擾行為，且需遠離女子的住處、職場100公尺以上，仍可上訴。

台中市一名男子在前年間性侵擔任櫃姐的前女友，台中地院判他1年8月徒刑，緩刑4年。示意圖／本報資料照片
台中市一名男子在前年間性侵擔任櫃姐的前女友，台中地院判他1年8月徒刑，緩刑4年。示意圖／本報資料照片

廁所 提告 櫃姐

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