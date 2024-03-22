涉收陸資百餘萬參選 馬治薇僅認提供政府機關資料

無黨籍立委候選人馬治薇被控多次赴陸受中共指示，提供我國政治輿情等資料，並收受台幣106萬元登記參選，桃園地檢署依違反國安法罪起訴馬，桃園地院今天開庭行準備程序，馬女承認有收受款項，有提供國會聯絡名冊，但名冊非秘密文件，法官提示內頁註明「限公務使用，嚴禁轉載」字句打臉，諭知5月3日再開庭。

法官詢問認罪與否，馬治薇說「部分承認、部分否認」，針對違反個人資料保護法的部分，她承認去年4月17日前從立法院議事處職員取得「中華民國111年9月中央各機關國會聯絡名冊」，拍照後轉成PDF檔利用DingTalk軟體傳送大陸人士。

法官詢問她是否有提供我國政治輿情，她表示「不明白政治輿情是何意，提供的都是公開資料」。

至於如何認識大陸人士，馬治薇表示，任職記者期間，2021年8月曾代表警政時報到深圳出差，參加侯姓顧問的餐會中，認識綽號「冰姐」、「阿浩」等人，對方未出示名片，不清楚他們真實姓名、職稱或是在哪工作，但由於對方常關心她及工作狀況，常與她聯絡，雙方逐漸熟稔，之後赴陸數度碰面。

法官詢問為何要傳送我國機關名冊、情治人員名片等資料給對方，馬治薇說能獲得國會聯絡名冊是工作上的突破，所以很高興告訴對方這名冊很好用，當下就將整理成PDF檔分享給對方，至於國安局、調查局等單位情治人員名片，是阿浩詢問後，她才拍照回傳提供，不知對方用途。

至於為何陸續收受真實姓名不詳的「冰姐」、「阿浩」資助美金及泰達幣，馬治薇說，雖不知真姓名，但雙方認識2年多，不算無交情，「我根本不知道他們要給我錢耶」，那是對方離開房間時塞的，事後才發現是美金。

法官詢問「為何不把錢還給對方？」馬治薇「我怕失禮，不知道該怎麼做」，之後曾私下問過「冰姐」，對方只叫她「收著」；當時她為了參選辭職，生活和選舉都需要錢，猜想對方塞錢或給泰達幣應該是要幫她。

馬的辯護律師則說，「冰姐」等人對馬女來說只是民間友人，況且應負舉證責任的檢方也未提出「冰姐」等人是否就是大陸情報單位人士的證據，國會聯絡名冊並非秘密文件，助理或委員人手一本，並非國安法規定的禁止交付項目，不過法官當庭提示名冊內有「限公務使用，嚴禁轉載」字樣的證據。

起訴指出，曾任警政時報記者的馬治薇去年4月前往大陸，透過侯姓男子認識對台工作單位的「冰姐」、「阿浩」，雙方商議由馬女提供我政府組織人員資料及政治輿情，以換取陸方資助。馬返國後，透過警政時報公關組林姓副組長，向立法院議事處取得包含總統府、監察、考試、行政等院、國安會、調查局、國安局等單位的「中華民國111年9月中央各機關國會聯絡名冊」，傳給「冰姐」取得信任。