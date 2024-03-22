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台鋼足球射門王陷性侵官司 法官再延長出境、出海

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

英國籍足球員馬可效力於台灣企業甲級足球聯賽台南台鋼足球隊，更曾蟬聯金靴獎，前年卻涉嫌性侵外籍女網友，一、二審均被判3年2月，已上訴最高法院審理中。馬可為此遭限制出境、出海，雖以球隊及百萬元保證金擔保，台南高分院裁定本月23日起延長限制出境、出海8月。

據調查，馬可涉犯違反意願性交罪，經台南地檢署起訴，台南地院裁定他自前年11月23日起限制出境、出海8月，同年12月14日判他犯違反意願性交罪處3年2月，不服上訴，台南高分院去年6月6日駁回上訴，他再上訴最高法院審理中，並裁定他自去年7月23日起延長限制出境、出海8月。

然而，馬可限制出境、出海期間今屆滿，台南高分院就延長延長限制出境、出海一事，事前也函請檢察官、馬可及辯護人具狀表示意見。檢察官表示，馬可為外籍人士，有逃亡之虞，請繼續延長限制出境、出海。

辯護人表示，馬可於偵查、審理期間，均依傳喚按時應訊，未曾缺席，至今無逃匿舉動，除於我國有固定居所外，也具正當職業及收入，為捍衛自身清白及球團名譽，當不致於逃亡，無限制出境、出海必要。

辯護人表示，近年賽事表現亮眼，成功躋身亞洲足聯盃參賽隊伍，馬可身為主力球員，今年度賽事需隨隊參賽才能令隊伍發揮最佳表現，台鋼足球隊有高度機率獲得參賽資格，馬可也須隨隊至國外參賽，如受限制出境、出海處分，對角逐國際賽事名次榮耀將產生嚴重影響。

同時，馬可雖定居我國發展事業，惟家人非定居我國生活，前得知父親日前診斷罹癌，並持續接受治療中，他對父親病情日夜憂慮，卻因受限制出境、出海處分而無法親自探視提供親情照護，對此自責不已。在無逃匿之虞情況下，希望解除限制出海、出境，責付球隊領隊。

台南高分院指出，本案尚在最高法院審理中，為確保將來仍需進行的審判程序或刑罰執行目的，審酌人權保障、國家司法權有效行使及公共利益均衡維護，認對馬可限制出境、出海原因並未消滅，而有繼續延長限制出境、出海必要。

台南高分院認對馬可限制出境、出海原因並未消滅，而有繼續延長限制出境、出海必要，今日起再延長限制出境、出海8月。圖／本報資料照
台南高分院認對馬可限制出境、出海原因並未消滅，而有繼續延長限制出境、出海必要，今日起再延長限制出境、出海8月。圖／本報資料照

性侵 足球

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