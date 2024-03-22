金融學講師遭詐騙1700萬 嘆「聰明一生栽在投資」

退休金融學教師蔡姓男子遭假投資詐騙1700萬元，想再投資1000萬元，經警方關懷驚覺詐騙，雖及時保住千萬資金，但先前投入的1700萬元已追不回，蔡男怨嘆，自己努力賺錢、投資理財，無非是想讓生活無慮，且自己具有金融專業背景，「沒想到聰明一輩子，栽在投資詐騙上」。

警方調查，蔡男加入股票投資網路群組，誤信投資話術，先後交付1700萬元資金，見投資APP帳戶內有獲利，3月4日想再投入1000萬元，在銀行提領600萬元現金時，行員通報警方有民眾可能有護鈔需求，員警到場關懷發現異狀，告知蔡男該投資群組並非官方帳號組成，蔡男才驚覺受騙，與警配合抓捕詐欺面交取款車手，依法送辦。

據悉，73歲蔡男具有金融專業背景，曾在銀行業工作，針對銀行內部管理伸入研究發布碩士論文，也曾在至少3間公私立大學內開班授課，指導金融學科，長期投資股票。詐欺集團冒用綽號「股市憲哥」的知名電視名嘴賴憲政身分，在LINE上成立投資群組，並在臉書等網站投放投資廣告，吸引投資客加入。

蔡男去年11月間加入群組後，假投顧老師及暗樁開始鼓吹投資獲利龐大，稱有大型投顧公司協助，另有以美女圖設定大頭貼、自稱投顧助理的陳姓女子傳訊要求私訊，稱日後將一對一服務，協助蔡男投資獲利。

蔡男見「投資大咖」出面，不疑有他，在與陳女加入LINE後，下載指定投資平台APP，見投入資金後，APP帳戶內果真顯示有獲利，蔡男遂深信不疑，又因本身習慣長期投資，短時間未要求平台出金，日前又繼續投入資金。

警方清查，蔡男案發前先後已面交9次、投入1700萬元資金，由於銀行遇見蔡男這類本身具有金融背景的民眾較放心，民眾要提領巨款時不易起疑，過去蔡男取款時稱「工作上要用的」，行員就沒進一步追問，案發當天蔡男想再提領600萬元現金，正巧遇見較謹慎的行員，仍通報警方協助關懷。

起初，蔡男依然向警方供稱，提領百萬現金是工作用途，後續又稱有款項要還給別人，員警進一步追問，蔡男才拿出手機，坦承要進行投資。

員警見狀提醒，「LINE官方帳號會有綠勾勾，你這個不是官方帳號欸」，質疑蔡男遭受假投資詐騙，蔡男解釋，該投資群組稱有辦法取得私募股票，價格便宜很多，還打開投資APP，稱在台積電股票1張1000股市價破700元時，成功以每張股票200餘元價格購得，「等於現賺50萬」。

員警又質疑，私募股票須經主管機關發布重大訊息才得增資或減資，民眾怎麼可能以此懸殊價差撿到便宜，蔡男聽聞也意識到異狀，漸漸相信自己遭受詐騙。