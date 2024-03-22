已婚偵查佐「拍搜索資訊」向女友報備行蹤 遭檢舉涉洩密遭起訴

2017年至2022年間，蔡姓偵查佐曾派駐屏東、嘉義及台北等地，期間內他屢次傳送搜索地點的招牌或案件卷宗內容給婚外李姓女友，報備行蹤。不過，李女於2022年時，向警方檢舉蔡涉嫌洩密，台北地檢署今偵結，認定蔡確實涉有洩漏偵查內容給李女， 依涉犯公務員洩密罪起訴蔡。

據了解，蔡與李女交往期間，李女經常要求蔡回報其行蹤，蔡因此拍攝搜索地點門牌、招牌或是卷宗內容給李女，證明他確實在執勤。

後來，李女於2022年12月間，向內政部警政署保安警察大隊第7總隊檢舉，蔡涉有洩密，同時提出蔡過去曾傳送給她的LINE訊息內容，警方循線查悉，案件移送北檢偵辦。