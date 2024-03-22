聽新聞
test
0:00 / 0:00
已婚偵查佐「拍搜索資訊」向女友報備行蹤 遭檢舉涉洩密遭起訴
2017年至2022年間，蔡姓偵查佐曾派駐屏東、嘉義及台北等地，期間內他屢次傳送搜索地點的招牌或案件卷宗內容給婚外李姓女友，報備行蹤。不過，李女於2022年時，向警方檢舉蔡涉嫌洩密，台北地檢署今偵結，認定蔡確實涉有洩漏偵查內容給李女， 依涉犯公務員洩密罪起訴蔡。
據了解，蔡與李女交往期間，李女經常要求蔡回報其行蹤，蔡因此拍攝搜索地點門牌、招牌或是卷宗內容給李女，證明他確實在執勤。
後來，李女於2022年12月間，向內政部警政署保安警察大隊第7總隊檢舉，蔡涉有洩密，同時提出蔡過去曾傳送給她的LINE訊息內容，警方循線查悉，案件移送北檢偵辦。
檢察官偵辦，蔡坦承傳送相關訊息給李女的行為，但否認洩密犯行，檢察官認定，蔡傳送的訊息確實涉及搜索資訊，今依涉嫌刑法第132條第1項之公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密消息罪嫌，提起公訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言