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已婚偵查佐「拍搜索資訊」向女友報備行蹤 遭檢舉涉洩密遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2017年至2022年間，蔡姓偵查佐曾派駐屏東、嘉義及台北等地，期間內他屢次傳送搜索地點的招牌或案件卷宗內容給婚外李姓女友，報備行蹤。不過，李女於2022年時，向警方檢舉蔡涉嫌洩密，台北地檢署今偵結，認定蔡確實涉有洩漏偵查內容給李女， 依涉犯公務員洩密罪起訴蔡。

據了解，蔡與李女交往期間，李女經常要求蔡回報其行蹤，蔡因此拍攝搜索地點門牌、招牌或是卷宗內容給李女，證明他確實在執勤。

後來，李女於2022年12月間，向內政部警政署保安警察大隊第7總隊檢舉，蔡涉有洩密，同時提出蔡過去曾傳送給她的LINE訊息內容，警方循線查悉，案件移送北檢偵辦。

檢察官偵辦，蔡坦承傳送相關訊息給李女的行為，但否認洩密犯行，檢察官認定，蔡傳送的訊息確實涉及搜索資訊，今依涉嫌刑法第132條第1項之公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密消息罪嫌，提起公訴。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

公務員 屏東 檢察官

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