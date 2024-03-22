馬祖小三通女行李夾帶3包肉乾 800公克遭罰20萬超心痛

一名年約50多歲的陳姓女子昨天中午搭乘小三通從福州的黃岐到馬祖北竿的白沙港，隨身行李夾帶3小包豬肉乾，總重0.08公斤，結果行李在過X光機被金馬澎分署第10岸巡隊與海關查獲，隨即被依達反動檢署「動物傳染病防治條例」第34條開罰20萬元，讓女子超心痛。

據了解，金馬澎分署第10岸巡隊福澳安檢所人員在昨天中午12時許，與關務署基隆關花蓮分關馬祖派出課及動植物防檢疫署基隆分署馬祖檢疫站人員共同執行小三通航線客輪入境檢查時，查獲一名陳姓女子隨身行李夾帶數包豬肉乾，隨即依法開罰。

這是1至3月以來，馬祖小三通旅客查獲攜帶大陸肉製品入境的第6件，這名陳姓女子被查獲時表示不知道不能帶，聽到要被罰20萬元，也嚇了一大跳，悔不當初。