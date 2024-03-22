詐團車手釋放4日立即重操舊業 穿看守所衣約被害人交錢 彰檢求處重刑

黃姓男子因擔任詐騙集團車手，去年被新北地檢署羈押於看守所，起訴移審後於去年11月釋放，但黃男立即又被詐團找回去，繼續擔任車手，被釋放才第4日，就穿著看守所的外套與受騙民眾相約在速食店取款136萬元，又當場被彰化縣員林警方逮獲，彰化地檢署依違反組織犯罪防制條例等罪將他起訴，並求處重刑。

檢警調查，在網路上暱稱「悟空」的黃男受曾姓男子招募擔任車手，去年10月因詐騙案被羈押於台北看守所，同年11月17日被起訴移審後，法院釋放出所，但他一被釋放，曾男就與他連絡，邀他繼續擔任詐團車手，並約定以詐騙所得1%為報酬。

黃男即加入曾男與暱稱「發樂國際-馬英9」、「發樂國際-陳水扁」、「發樂國際-柯P」、「保力達」等成員組成的詐騙集團，曾男在台南黃男住處附近的超商交付工作用手機給黃男。

詐騙集團向一名被害人謊稱可投資當沖獲利，但要先儲值操作現金，被害人即在去年11月21日與黃男約於台中市某超商交付170萬元，隔日中午22日一名被害人也在南投草屯將50萬元交給黃男，黃男再轉交給「保力達」。

黃男在同日22日下午又約彰化縣員林市一名被害人在某連鎖速食店交付136萬元，當時黃男還穿著台北看守所的綠色外套收錢，當場被員林警方逮捕。