北市議員陳重文涉貪遭裁羈押 晚上搭囚車與劉姓保母同框

台北市議員陳重文涉嫌收受警用監視器業者、台灣智慧光網負責人李慶煌賄賂，利用質詢施壓拉高採購預算，台北地檢署首次聲押，台北地方法院裁定200萬元交保，檢方提起抗告，台灣高等法院發回重裁，台北地院晚上傳喚陳開庭，裁定羈押禁見2月。晚上坐囚車押往台北看守所，並禁止接見、通信。

法官認為，陳重文為避免受重刑，雖暫時坦承部分事實，將來仍有可能避重就輕、翻供前詞，甚且勾串共犯或證人，經考量陳重文權益保障及公共利益維護，再審酌憲法比例原則，陳重文涉犯貪汙犯行侵害公帑，影響層面深遠，無法以具保、責付、限制住居替代羈押，有羈押必要，命陳羈押在台北看守所，並禁止接見、通信。