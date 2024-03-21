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捲入佃西重畫案洩密案外案...台南律師稱誤傳 檢批違反職業倫理
台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重畫案業者提議買賣抵費地為由索賄1300萬被訴，而高辯護律師郭晏甫於閱卷時，涉以手機翻拍其偵訊筆錄傳給高妻也被依洩密罪嫌起訴。郭晏甫否認洩密，主張是誤傳，檢方認他已違反職業倫理，犯後飾詞狡辯，建請依法量刑。
台南地院今天下午召開辯論庭，郭晏甫及律師主張無罪，院方勘驗檢方訊問高妻12分鐘多錄影光碟外，傳喚高妻出庭作證。
高妻說，去年7月與先生同樣被傳喚到案說明，但因有親戚關係而拒絕作證，當時檢察官詢問她是否提供手機，觀看與本案相關資料等。她表示，當時確實同意提供手機給檢察官看。
她指出，當時受到很大的打擊，第一次碰到這種事，緊急委任郭律師請他探視老公，當時律師有提到要為阿公抗告，詢及能不能幫阿公找一些對其有利資料，相約在里長辦公室見面，還拿買車資料等給律師看，其實她對這些事不懂，也相信律師，全權委託律師處理。
郭晏甫說，他有用LINE撰寫書類的習慣，閱卷後翻拍其偵訊筆錄，傳給自己LINE備忘錄裡頭，因開車誤觸與高妻LINE，不小心誤傳給高妻。律師也說，依卷證僅有這張筆錄，如郭有意洩密，不可傳送整份筆錄，全因過失傳送。
然而，檢察官並不認同，指郭手機畫面截圖，可見到其他筆錄照片縮圖，運用手機截圖處理，會出現在相簿內第一張，且必須點選傳送者、圖片，且是相簿內剛截圖畫面，複雜且明確，誤傳之說不足採信。
檢察官也提及郭在刑事處分撤銷準備狀等書狀，郭提供檢方對其金流疑義的筆錄，幫忙找出高金流有利證據可佐，可以讓高盡速釐清案情等語，也提到與高妻討論案情及未來訴訟方向等語，可見郭傳送該筆錄照片給高妻，向高妻報告偵查內容，事證明確。全案預定下月19日宣判。
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