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代書私吞201萬遺產稅 家屬被通知房產恐被拍賣才曝光

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名李姓老婦人過世，她的13名子孫要繼承名下房屋，把201萬多元交給陳姓代書繳納遺產稅，後來竟接到通知房子恐被拍賣，才知道陳把錢拿去購買「生基位」未繳納。陳男還以李婦的房子擔保，偽造本票向人借150萬元。基隆地院依業務侵占罪、偽造有價證券罪，分判1年6月、3年6月，應執行4年6月徒刑。

判決指出，李姓老婦人死亡後，財政部北區國稅局基隆分局2022年5月5日通知她的兒子、女兒、媳婦和孫子女，應納201萬8001元遺產稅。陳男接受委託處理，收到款項後，逕自挪用去購買生基位，花費殆盡。

李婦的繼承人2023年2月6日接獲法務部行政執行署宜蘭分署執行命令，才知陳男並未繳納遺產稅報案。

檢警偵辦時，查出陳男投資生基位背負債務，2022年7月27日前找不知情的刻印店人員，盜刻陳的女兒的印章，再以自己名義簽發面額150萬元本票，偽造女兒簽名及蓋章後，繕打借據向他人周轉150萬元，載明若予清償，即讓渡劉老太太名下房屋交由對方處理，無論讓渡或拍賣絕無異議。陳拿到錢後遲未付利息，又避不見面，借款人才知受騙。

基隆地院審理時，陳男坦承犯行，並與證人證述大致相符，加上遺產稅申報書、執行命令、匯款人證明聯等物證，認定陳男被告犯行。

法院指出，陳男投資理財不當竟侵占他人款項，又以偽造本票詐取金錢，破壞代書事務所與客戶間信賴關係。犯後逃亡避不見面，經檢方通緝才為警緝獲。後來雖坦承犯行，但未賠償告訴人，應加重量刑。

基隆市陳姓代書侵占客戶委託代繳遺產稅201萬元，又偽造本票向人借150萬元，被基隆地院依業務侵占罪、偽造有價證券罪，分判1年6月、3年6月，應執行4年6月徒刑。記者邱瑞杰／攝影
基隆市陳姓代書侵占客戶委託代繳遺產稅201萬元，又偽造本票向人借150萬元，被基隆地院依業務侵占罪、偽造有價證券罪，分判1年6月、3年6月，應執行4年6月徒刑。記者邱瑞杰／攝影

基隆 遺產

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