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彰化密醫僅國中畢業 看牙35年牟利2100萬？二審推翻：要計入通膨

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣二林鎮梁姓牙醫在去年7月間遭警方搜索，梁無執照僅國中畢業，但在地方頗知名，已替病人執行安裝假牙等診療項目達35年，一審認定他違反醫療法，判刑2年、緩刑5年，不法所得沒收2100萬元，不過二審認為一審將不法所得都以5萬元推論35年不精確，需記入消費者物價年增率，精算後認定不法所得為1465萬元，扣除梁需扶養妻兒及自己生活所需922萬元後，改判沒收543萬元，另判刑1年、緩刑4年、公益捐50萬元，可上訴。

判決指出，梁姓老翁（69歲）僅國中畢業，但從小擔任齒膜學徒，習得洗牙、製造假牙等技能，出師後自立門戶開業，從1988年開始，在彰化縣芳苑鄉的住處開鑲牙所執業，擺設牙科治療椅、牙科器材等診療設備，自行替患者進行安裝假牙、牙套、根管治療、洗牙及補牙等醫療行為，每次收費3萬元至10萬元。

警方在去年7月21日前往搜索，查扣牙齒黏著劑、注射器、麻醉注射劑等相關贓證物，警詢後依違反醫師法送辦。

彰化地院審理時，梁翁承認犯行，也自述無照執業時間長達35萬元，法官以梁自述每月5萬元收入計算，認定不法所得有2100萬元需要沒收，另外判刑2年、緩刑5年、支付公益捐150萬元。

梁翁上訴台中高分院，針對一審判處公益捐150萬元，以及沒收不法所得2100萬元的判決有爭執，希望二審撤銷改判。

二審審酌，梁翁供述每月5萬元的收入是依據去年執業半年的費用收據，無明顯高估，但不應據此推論梁翁35年的執業收入，應記入消費者物價指數後，酌予調整。

經法官精算，記入每年的消費者物價指數後，計算出梁翁的不法所得為1465萬元，但審酌梁翁已近七旬，還需撫養自己與妻兒，扣除梁翁餘命仍有15年與撫養妻兒的必要費用922萬元後，認需沒收的金額為543萬元，另判刑1年、緩刑4年、支付公益捐50萬元，全案仍可上訴。

被彰化地院外觀。記者簡慧珍／攝影
被彰化地院外觀。記者簡慧珍／攝影

彰化 牙醫 醫師

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