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「金鷹部隊」砲兵侵占同袍錢包不還 3個月內遭汰除

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

楊姓男子原在陸軍北部地區最重要的「拳頭重鎮」、名為「金鷹部隊」的陸軍砲兵第21指揮部砲4營服役的職業軍人，前年10月間在台南受訓時，涉嫌侵占同袍的錢包未歸還，事件曝光後於去年元旦退伍，今年初遭桃園地檢署依侵占罪嫌聲請簡易判決，桃園地院日前將他依侵占罪判處拘役20日，得易科罰金。可上訴。

判決指出，26歲楊姓男子之前為志願役職業軍人，在陸軍第六軍團砲兵第21指揮部砲兵第4營第2連服務，自2022年9月5日起，前往位於台南市永康區的陸軍砲兵訓練指揮部接受專長訓練。2022年10月11日晚上6點，楊與林姓同袍一同至陸軍砲兵訓練指揮部營站購買零食後，林將錢包及剛買的零食借放在楊攜帶的購物袋內。

當晚8點2人返回陸軍砲兵訓練指揮部19號教室後，楊只將購物袋內的零食拿給林，而將林裝有現金1200元、證件及金融卡的錢包侵占入己，後經林姓同袍遍尋不著錢包，報請上尉中隊長調查，才在楊的袋內尋獲。楊於憲兵隊詢問及檢方偵訊中坦承不諱，被害同袍於偵查中也表明楊已賠償損失。

法官審酌，被告楊某不思正當途徑獲取財物，竟恣意將被害同袍的錢包及包內物品侵占入己，顯欠缺尊重他人財產權觀念，所為應予非難，惟念及被告犯後坦承犯行，態度尚可，且已賠償被害人，兼衡其犯罪動機、目的、手段、侵占財物價值、對被害人所造成損害程度、被告智識程度、家庭經濟狀況等情狀，判拘役20日，得易科罰金。

原在「金鷹部隊」服役的楊姓男子，前年10月間在台南受訓時，涉嫌侵占同袍的錢包未歸還，今年初遭桃園地檢署依侵占罪聲請簡易判決，桃園地院日前將他依侵占罪判處拘役20日，得易科罰金。可上訴。記者陳恩惠／攝影
原在「金鷹部隊」服役的楊姓男子，前年10月間在台南受訓時，涉嫌侵占同袍的錢包未歸還，今年初遭桃園地檢署依侵占罪聲請簡易判決，桃園地院日前將他依侵占罪判處拘役20日，得易科罰金。可上訴。記者陳恩惠／攝影

侵占 陸軍

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