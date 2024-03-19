他拒和媽媽見面7年...反告弟弟爭4千萬遺產 亡母遺囑批「大逆不孝」

一名男子因母親拒絕作保而離家，長達7年對母親不聞不問，母親過世後連告別式都不參加，事後提告2名胞弟獨占遺產，但胞弟們拿出母親預立的遺囑，指他「大逆不孝」喪失繼承權，台北地方法院認定遺囑為真實，判決男子喪失遺產繼承權，可上訴。

男子提告主張，母親2021年逝世，遺產為一間位於新北市、價值近2000萬的房產，還有存款共4123萬餘元，但胞弟們擅自以遺囑繼承，將房產登記為自己所有，妨害他繼承房產的權利，請求塗銷房產登記。

男子認為，胞弟們雖拿出遺囑為憑，但他否認遺囑是母親親自書寫，也不符合自書遺囑的法定要件，應屬無效；他和母親感情深厚，2015年間他因創業資金需求，而和母親發生摩擦，他也赴大陸工作，又擔憂影響氣氛而拒絕出席聚會，但他沒有和母親斷絕聯繫，也沒有口出惡言。

男子指出，疫情期間他滯留大陸，突然接到胞弟通知「媽媽走了」，卻沒有其他細節，甚至訃聞也沒有他的名字，但他想方設法委託友人參加母親告別式，自己則透過視訊參與，請求塗銷房產登記，遺產也應按比例分割。

胞弟們反駁，大哥2014年離家，對家中事務不聞不問，未曾主動聯繫母親，還說「以後你們所有的好與壞都不用讓我知道，我就算死也不會再跟他們見面」；母親臥床期間，大哥也從未探視，而母親2019年7月立的遺囑符合法定要件，筆跡相符。

胞弟們指出，大哥屢以創業為由，向母親借款近200萬元，但大哥不知感恩，進一步要求母親擔任貸款保證人遭拒，即嗆聲「不論未來我的發展如何，請放心我絕不再開口向您拿一毛錢，只要是您的財產我全部都不會要」，離家未歸，甚至不願一同替母親慶生，視親人為陌生人，最終母親長年陷入悲傷、臥病在床，最終離世，大哥也沒有參加告別式。

台北地院指出，根據調查局鑑定母親的筆跡，確實是本人親簽，遺囑記載「本人所有不動產、動產、財物，均由次子、參子等二人繼承」、「長子喪失繼承權，因其大逆不孝，……，已陸續拿走現金貳百萬元，又要我再給予做保證人，未答應後，即搬出家門更換電話，從未關心聯絡」、「本人臥病期間，始終未曾探視關心，造成本人精神上莫大的痛苦與難過」等語。