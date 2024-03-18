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詐團首腦卸了電子腳環後疑棄保潛逃 法界人士：防逃機制形同虛設

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

詐騙集團的水房朱姓首腦，疫情期間將1億多元的詐騙所得轉至海外，去年遭基隆地檢署起訴，基隆地院審理中，裁定100萬交保並施以電子腳環監控。不過，朱疑棄保潛逃，基隆地院上周五對朱發布通緝，時效20年。有法界人士指出，施以被告電子腳環是監控被告行蹤的羈押替代處分，法院自創9個月的防逃期限，使防逃機制形同虛設。

檢方查出，2021年疫情期間，33歲的朱男與境外機房成員合作，趁著疫情之際以投資詐騙行騙。朱負責出資在台成立水房處理詐款金流，利用掌控的81個人頭帳戶，每個帳戶再綁定數個或數十個網銀帳戶，層轉1億1687萬的犯罪所得，全案約有241人被害，檢方去年9月依涉嫌詐欺等罪起訴朱等21人。

朱男交保後戴上電子腳環監控，但滿8個多月後向法官表明不會逃亡，請求解除腳環，法官認為，朱先前都準時出庭，便同意解除電子腳環，沒想到一解除就失蹤，棄保潛逃原因仍待釐清。

基隆地院上周表示，全案目前仍在審理，朱因未依規定報到，拘提未到案，本月15日依詐欺罪發布通緝，沒收保證金100萬元。

法界人士指出，「刑事被告科技設備監控執行辦法」並無規範施以被告電子腳環科技設備監控的期限，電子腳環屬於替代羈押處分，目的是當被告自由在外移動時，司法機關仍可監控其行蹤。

法界人士認為，法院應該命被告持續配戴電子腳環，直到審結後再卸除。然而，基隆地院創設僅限9個月的防逃期限，若此例一開，幾乎等於所有案件都不用防逃，尤其，搭配國內多審級且緩慢的審判程序和妥速審判法，台灣將成為詐騙集團的天堂。

示意圖。圖／Ingimage
示意圖。圖／Ingimage

基隆 監控 詐騙集團

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