北市酒店外遇害！香港「姜牧師」遭砍2刀直播喊痛 衝突原因曝光待釐清

香港網媒創始人兼記者「姜牧師」姜嘉偉，今4時許，在台北市中山區林森北路409號酒店外人行道，疑與剛結束酒店消費的客人爆發口角、肢體衝突，一名著白衣的男子涉推倒姜男、持利刃刺傷其左背，姜男送醫急救開直播喊痛，稱被砍了2刀，今動手術引流血液，尚待麻醉消退、傷勢好轉，警方才能製作筆錄，釐清現場衝突原由，目前依傷害罪嫌追緝犯嫌中。

人稱「姜牧師」的姜嘉偉，創辦香港媒體Free HK Media，身兼網媒記者，2021年六四天安門事件周年，大陸因新冠肺炎疫情為由，不准舉辦悼念晚會、封鎖維多利亞公園，姜等人在6月5凌晨，違反「限聚令」遭逮捕，姜等人稱當時在現場採訪也有表明身分，後續經法院判決罪名不成立。同年7月間在銅鑼灣直播時，遭控妨礙公務人員罪，罪名同樣不成立。

據悉，姜在2022年12月至2023年1月間，在旺角銀城廣場「隱世市集」販售煽動刊物，內容關於2019香港反送中，姜還用臉書、Instagram社群宣傳刊物，遭大陸國安處拘捕。隨後，姜認罪，2023年間遭法院依「串謀煽動罪」判刑8月，出獄後流亡定居台灣迄今。

警方指出，今凌晨4時許，姜與朋友飲酒後，想搭車回家，計程車平在林森北路409號附近，姜下車後，與剛結束酒店消費的客人爆發衝突，姜男疑似說了一句廣東話，導致1名男子不滿，涉嫌與姜爆發推擠，還持利刃攻擊姜男，姜倒地背部受傷，警方到場後發現他身上酒氣，立即通報送往馬偕醫院救治。

姜透過臉書直播就醫情況，當時姜男有香港朋友到場陪頭，醫護人員向朋友解釋傷勢，經電腦斷成掃描，發現左胸破掉，有氣胸血胸現象，須引流血液出來，出血量多就要緊急開刀，請求姜男配合，盡快處理傷勢。

姜男直播時意識清楚，表示「被捅2刀」多次喊叫疼痛，且在聽到醫護人員說血壓往下掉時，姜男激動憂心的說「我要死掉了」

稍早，姜男結束手勢，尚待麻醉消退，且傷勢好轉後，才能向警方說明情況，警方尚待製作筆錄後，釐清事發原因。全案目前初步排除政治因素，定調為偶發案件，今下午通知關係人說明，並已鎖定白衣男子身分，將盡速查緝到案。

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