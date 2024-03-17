台中男拿別人宵夜辯：粉絲送 法官不信但量刑3月改20天

台中市朱姓男子在去年2月間，在住處大樓門口拿走其他住戶訂購外送的乾麵等宵夜共230元，朱拿走後吃完，被人提告竊盜，朱辯稱是「粉絲送他吃的」，但沒有證據證明，一審判他3月徒刑，全案上訴二審後，朱仍強調未涉案，法官雖不採信朱說詞，但認食品價值低，一審未審酌量刑3月過重，改判拘役20天，可易科，全案確定。

判決指出，朱姓男子在去年2月12日凌晨3時許，在住處大樓看到陳姓住戶訂的乾麵、豆腐、海帶、花生、豬腱子肉等宵夜，將該包宵夜拿走後食用，陳姓住戶發現東西不見，向警方提出告訴，警方根據監視器畫面，查出是朱姓男子所為，依竊盜罪送辦。

不過朱男否認犯行，辯稱以前就常有粉絲送其東西，且此件外送食物上面沒有單子，以前粉絲送東西的時候上面也都沒有單子，誤以為是粉絲送的，因此拿走吃掉。

台中地院審理時認為，根據一般通念，外送食物都會註明單號、訂購者，而朱男當天沒有訂購食物，也沒有證據證明有粉絲訂購食物要送他吃，無法採信其說詞，依竊盜罪判刑3月，可易科9萬元．

朱男不服提出上訴，改辯稱當天有在網路發布「限時動態」，內容是他晚餐到現在都沒吃，有一名粉絲說這樣不行，還說要送他東西吃，粉絲沒有說要送什麼東西，他才會拿錯別人餐點。

台中高分院審酌，朱男在警詢、偵查時都辯稱，餐點沒有註明是何人所有，以為是粉絲送的，一審時又說，以前有粉絲會送東西給他，但沒有粉絲有留言說要送食物給他，後來二審時又說，當天是一名黃姓網友說要送餐點給他，前後說詞差異甚大，朱也在一審時有自承「不是網紅、網美」，因此不採信其辯詞。