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親母曾氣言「我不是你媽」 雲林女不滿母管教縱火燒全家

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

雲林陳姓女子自小常挨罵「我不是你媽」，長期對母親管教不滿，去年2月17日凌晨趁母親、妹妹及弟弟在2樓臥室入睡時，到1樓廚房開瓦斯，再以酒精等潑灑紙箱在樓梯間等處縱火，母親驚醒叫起子女報警倖免於難。一審判她5年6月，上訴後她坦承全部犯行，母親也願意原諒她，二審改判5年2月。

陳女律師主張，陳女已知坦承犯行，之前因為與家人有所誤會才會這麼做，但在訴訟偵查及審理過程中，她與家人的關係已經得到非常大的改善，也了解到家人對她的關心，且家人也都願意原諒她。律師請法官考量她與家人關係的修復，希望能從輕量刑。

台南高分院認為，陳女於原審審理時仍否認對直系血親尊親屬犯殺人未遂罪部分犯行，上訴後則已知坦承全部犯行，顯見並非無悔意，犯後態度尚稱良好，且母親、妹妹及弟弟均已在審理時，到庭表示願意原諒被告，希望法院能判輕一點。原判決未及審酌上情，因而撤銷改判。

檢警調查，陳女去年2月17日3時許，趁同住母親及一對未成年的妹妹、弟弟均已入睡之際，先到1樓廚房內，將瓦斯爐開關2個均開啟，再前往2樓通往3樓樓梯間，以酒精、食用油潑灑在內放金紙、蠟燭紙箱上，再使用打火機點燃。

她又到主臥房門口，以酒精潑灑在地後再以衛生紙覆蓋上頭，倒食用油在沾溼酒精衛生紙上，並以打火機點燃，最後再住宅大門口，以食用油潑灑在地板上，還將衣物堆置在地面後，再與男友會合離家。

母親驚醒後發現房門縫隙有火光，呼叫子女，開門後發現房門口著火，無法跨越出房門，便試圖撲滅火勢，但因發現樓梯間火勢太大無法自行撲滅，報警求援，經雲林縣消防局獲報到場，及時撲滅火勢。母親、妹妹及弟弟3人倖免於難。經警清查，發現陳女不在場，調閱附近監視器畫面後，循線查獲。

陳女辯稱，案發當天男友找她去他那邊住，她擔心母親不同意，加上先前對母親不滿的情緒，想嚇嚇母親才放火，但放火後她有馬上倒1瓶礦泉水滅火，她沒有想殺害母親、妹妹及弟弟的意思。

她供稱，從小受到母親的言語及肢體暴力，成年後還限制她的生活。她也向法官說，「她有親口跟我說，她不是我的親生母親，我為了出去，怕母親不同意才放火」。

母親感嘆說，陳女是親生女兒，曾經因女兒在學校表現不好，她去學校覺得很丟臉，回家後，有對女兒說「我不是你媽」，但她不知道女兒會放在心上，女兒在家裡或學校做錯事，她會處罰、責罵女兒，女兒也曾經亂交一些不好的朋友，導致其身體受到傷害，她才會很生氣。

經由陳女跟男友的對話紀錄，「我給他們活到現在已經很仁慈了」、「雖然我不是他親生的但名義上我是他女兒，我的身分證上有他的名字」、「我不給他們呼吸的機會」等等。法官認她犯殺害直系血親尊親屬未遂罪。

台南高分院認為，陳女上訴後已知坦承全部犯行，且母親、妹妹及弟弟均到庭表示願意原諒被告，希望法院能判輕一點，因而改判5年2月。圖／本報資料照
台南高分院認為，陳女上訴後已知坦承全部犯行，且母親、妹妹及弟弟均到庭表示願意原諒被告，希望法院能判輕一點，因而改判5年2月。圖／本報資料照

家人 縱火

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