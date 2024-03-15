高雄騎士滿身酒味直盧警 一條金項鍊讓他拒測繳18萬元

張姓男子昨晚6時許騎機車未戴安全帽，在高雄市鳳林三路遭警網攔查，因滿身酒味且感測器測試亮紅燈，警方將機車鑰匙拔除，張卻直盧警要拿東西，不願酒測或拒測，還撂3友人助陣，最後從置物箱拿出一條金項鍊，才表達拒測，警方依法開出18萬罰單。

林園警分局大寮分駐所員警昨晚6時許，執行勤區查察勤務，行經鳳林三路時，見張姓男子（42歲）騎機車未戴安全帽，趨前攔查。

警方靠近張男時發現他滿身酒味，現場宣告權利，詢問要酒測或拒測，張不願表示意見，警方先以感測器測試亮起紅燈，警方為保護張男及其他用路人安全，先行將張機車鑰匙拔除，此舉惹怒張男，嗆警「為何拔鑰匙？我要拿我的東西」。

警方見張不可理喻，再度詢問張「你要拒測還是要酒測？」、「我先好聲好氣的和你講」，張一再跳針說「我只是要拿我的東西，你讓我感覺，我好像黑社會」，隨後去電撂來3名友人到場助陣。

警方再問張「你選擇測還是不測？」我要先拿我的機車，警方要求張不要故意拖時間了，直到20分鐘過後，警方讓張從機車置物箱中拿出一個小盒，張取出金項鍊後，最後表達拒絕酒測。

警方依道路交通管理處罰條例對張開出拒測18萬元的罰單，並當場移置保管車輛、吊銷駕照，3年內不能考領。

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