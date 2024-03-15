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新竹縣長楊文科涉天坑案 調查局北機站被控洩密回應了

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

新竹縣長楊文科被控涉竹北天坑案，有周刊前日報導，新竹地檢署指揮調查局新竹縣調站及北機站偵辦，並在縣長官邸找到禮券、報告疑似被竄改。報導疑涉及筆錄內容，外界質疑北機站有洩密之虞。調查局今澄清，檢方確實曾借用北機站場地約談涉案人，但北機站未參與本案，是否涉及洩密將配合檢方調查。

去年4月，新竹縣竹北市建案「豐采520」旁的路面坍塌，一台汽車掉入坑中。身為縣長的楊文科涉入本案，檢方於2月29日傳喚楊文科到案，諭知楊50萬元交保，外傳與造成竹北天坑的豐邑建設有關。

有周刊於本月13日報導，檢調懷疑楊文科涉嫌圖利，查出楊文科前年競選連任總部，前身就是豐邑建案接待中心，而楊文科付給豐邑新台幣87萬元租金，豐邑則全數用政治獻金名義回捐。由檢方揮調查局新竹縣調站及北機站偵辦。

外界質疑，報導涉及偵訊筆錄偵訊內容，認為北機站涉有洩密。調查局今發布新聞稿澄清，檢方確實曾借用北部地區機動工作站場地約談，但北機站未參與本案，案件是否涉及洩密將配合檢方調查，要求所屬對於任何偵辦中案件須遵循「偵查不公開作業辦法」規定。

調查局北機站。圖／聯合報系資料照片
調查局北機站。圖／聯合報系資料照片

天坑 新竹 楊文科

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