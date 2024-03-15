國民法官法2件命案「被告都尋短」 嘉義法院認巧合、心理師說要關懷

嘉義法院首件適用國民法官法酒駕致死案下月開庭，另2件也適用國民法官法的女兒悶死臥床老父親，以及男子持鐵撬打死鄰居命案，被告日前都尋短，引發外界關切是否與國民法官待審有關，法院說，巧合，女兒悶死父親法院裁定不行國民法官法；另案待審，因被告都死亡，待收到檢方報告依法不受理；身心醫學科醫師李連冀說，面對訴訟，當事人壓力沉重，需要有人陪伴及支持，特別是在判決前。

竹崎鄉盧姓女子疑不堪長期照顧失智老父壓力，去年6月間涉嫌悶死父親後服藥輕生搶救回來，檢方依殺害尊親屬罪嫌且適用國民法官法移審嘉義地方法院；前天下午盧女被鄰居發現遭住家鐵捲門壓住脖子沒有呼吸心跳，留有遺書對悶死父親相當自責。

另，去年6月間蔡姓男子涉嫌持鐵撬打死鄰居吳姓男子，檢方偵結適用國民法官法移審法院；前天下午蔡男被家屬發現在自家房梁下自縊，蔡男家屬騎機車返家，發現蔡男死於自家廣場房梁下氣絕多時，報警及消防隊，救護人員到現場蔡男明顯死亡未送醫。

法院說，依國民法官法對獲選國民法官有心理輔導措施，對被告並無相關規定。另，檢方對刑案被害人有成立犯罪被害人保護協會，協助被害人及家屬；身心醫學科醫師李連冀說，長照家屬不堪照護壓力，先殺死至親再自裁，可能早有憂鬱症傾向，再自殺危險性較高，很需要社安網積極地介入關懷。

另案有喝酒習慣被告大腦衝動控制性薄弱，加上處理強烈情緒方法及能力不足，容易用傷人或傷己的方式表現憤怒而造成遺憾。李連冀表示，對處於訴訟階段被告無資源可使用，只有民間法律扶助基金會提供免費法律諮詢，面對訴訟當事人需要有人陪伴及支持。

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