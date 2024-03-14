高雄男冒用老師名義續約門號擺爛 帳單未繳費還說謊
高雄蔡姓男子為楊姓女老師的學生，因有使用行動電話的需求，2016年取得楊女同意，以楊女名義向台灣之星申請資費899元門號，但2019年1月蔡男冒用楊的名義，搭配手機高資費1399元續約30個月，直到2020年楊女收到催繳通知，全案才東窗事發；橋頭地院依偽造文書罪，判處蔡3月徒刑，可上訴。
判決指出，蔡否認犯行，辯稱門號SIM卡曾借給他人使用，他並沒有偽造文書辦理續約。
檢警查出，楊在台灣之星公司網路門市的會員帳號，於2019年1月被人使用登入辦理續約，且無論會員首次申辦或忘記密碼重設，均須以該門號進行OTP驗證，而該門號僅蔡使用，意指唯有蔡可持該門號登入辦理續約。
不過，一開始，蔡辯稱SIM卡曾借黃姓友人使用半年，應是黃續約，之後，又改稱沒有將卡片交給黃，只借他儲值遊戲；直至去年法院審理時，蔡又改稱曾借給黃及他人使用，但已忘了有誰借用。對此，黃表示僅使用1次儲值。
此外，蔡表示，門號續約後仍繼續繳費使用，檢方指出，續約前後月租費調整相差500元，蔡自陳未察覺異樣，持續繳費至2020年，而手機借他人使用，後續須索討費用，蔡卻忘記借誰，明顯皆悖於常理。再者，續約方案所搭配的iPhone手機，雖指名寄給楊，但當時寄送住址卻是至蔡的租屋處。
合議庭審酌，楊、蔡二人為師生關係，蔡竟大膽冒用楊名義續約，還使楊被電信公司無故追償債務，且犯後飾詞狡辯，態度不佳，但考量蔡事後和解且已賠償，因此判處3月徒刑，可以一天1000元折算罰金。
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