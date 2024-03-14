快訊

00940一窩蜂申購如「羊群效應」…ETF仍有風險會上下波動！ 他：股市賠錢其實是好的開始？

測試飛機輪圈未戴安全帽爆頭亡 台南輪圈工廠停工、罰鍰30萬

趕快備份！LINE最多人愛用1功能7月真的消失 網傻眼狂轟：先砍VOOM好嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

操作無人機到桃機、松機禁航區「釀起飛停擺」 桃檢起訴2人

中央社／ 桃園14日電

桃園國際機場示意圖。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
桃園國際機場示意圖。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
台中市62歲連姓、35歲黃姓男子涉嫌在桃園國際機場、松山機場附近操作無人機，違規飛行禁航區10餘次，甚至導致桃機跑道暫停起降；桃園地檢署偵結，依涉犯危害飛航安全罪起訴。

根據台灣桃園地方檢察署起訴書，連姓男子和黃姓男子明知機場四周是禁止及限制無人機活動範圍，卻在沒向交通部民用航空局申請核准情況下，操作無人機進入桃機周遭管制紅區範圍，危害飛航安全。

根據起訴書，警方去年7月25日上午接獲通報後，在桃園市蘆竹區興化路上攔下連姓男子和黃姓男子的轎車，當天中午也有民眾在蘆竹三民路附近拾獲兩人操作的無人機，警方也搜索連姓男子台中住處，扣得無人機、筆電等物品。

起訴書指出，連姓男子在偵訊時坦承經營無人機買賣，曾查詢過空域，知道無人機飛行黃區限高範圍；黃姓男子辯稱是開車搭載連姓男子，但有證人指稱，黃姓男子去年7月6日在桃機旁操作無人機。

桃機航務處人員證稱，無人機去年6月29日飛進桃機紅區，導致跑道暫停起降，可能發生無人機與飛機碰撞、導致飛機失事或其他重大意外；民航局人員也證述，無人機未申請核准飛行。

檢方調查無人機曾在民國110年6月到去年5月間，在松機違規飛行11次；去年6月24日到7月25日間，在桃機違規飛行至少8次。

松山機場 桃園 桃機

延伸閱讀

陸「雙頭怪」預警無人機出現 智慧化戰爭時代來臨

太扯了！百萬網紅洗澡 有無人機在窗外偷拍 在家超驚慌

中保科 每股賺5.85元

陸空齊救！夫妻攀玉山失聯10天終尋獲 同喪300公尺深陡坡

相關新聞

性騷猥褻多名女同事 前法官蔡明宏遭彈劾後發聲：殺人滅口式毁人聲譽

士林地院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬，期間長達20年，被害人數眾多，監察院彈劾審查會12日全票通過彈劾蔡明宏，...

為九旬老母打獵...王光祿爭清白11年獲無罪 最高法院判決理由出爐！

布農族人王光祿為母親獵捕保育類動物台灣長鬃山羊、山羌遭判刑定讞，2021年被蔡英文總統特赦，但「免刑不免罪」，等於認定他...

操作無人機到桃機、松機禁航區「釀起飛停擺」 桃檢起訴2人

台中市62歲連姓、35歲黃姓男子涉嫌在桃園國際機場、松山機場附近操作無人機，違規飛行禁航區10餘次，甚至導致桃機跑道暫停...

恐怖男友！出拳腳踹下體害女友腹腔大出血慘死 判關10年定讞

男子華銘忠4年前和陳姓女友爭吵，他發狂痛毆、腳踹女友的會陰部、腹部，導致女友腹腔大量出血、脾臟破裂，他事後騎車載女友離開...

嗜賭父家暴不養家…兒成年後聲請免除養父親 法院同意了

一對兄弟年幼時，因嗜賭的父親好吃懶做不願養家，甚至家暴母親，母親獨自撫養他們成年，10多年來沒與父親聯繫，且母親訴請離婚...

高雄正妹遭男友拍裸照還逼援交 同學帶球棒幫出氣反被提告

高雄21歲蔡姓女子指控男友拍她裸照，還逼她援交賺錢給她花，蔡女同學知道後，糾眾要給男友好看，一群人約蔡女男友出面後，現身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。