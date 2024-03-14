嗜賭父家暴不養家…兒成年後聲請免除養父親 法院同意了
一對兄弟年幼時，因嗜賭的父親好吃懶做不願養家，甚至家暴母親，母親獨自撫養他們成年，10多年來沒與父親聯繫，且母親訴請離婚獲准，兄弟請求免除對父親的義務義務。士林地方法院認定，父親無正當理由未盡撫養義務，裁定免除。
兄弟主張，父親和母親結婚後，好吃懶做、不願賺錢養家並染有賭博惡習，雖打水泥零工，卻不認真工作、收入不穩定，有少許收入也會短時間內賭博花費殆盡。父親咒罵患有先天性心臟病的小孩「半死不活乾脆丟掉」，甚至為此家暴毆打母親。
1997年間母親帶著他們搬走，辛苦府養他們至成年，與父親未曾善加照顧、保護，無正當理由未盡扶養義務，威脅傷害身體生命安全，情節重大，請求免除對父親的撫養義務。
母親作證，2013年訴請離婚獲准，結束33年的婚姻。前夫沒管他們母子生活，因和兒子吵架，竟拿刀要刺兒子，他在1997年間才會帶著小孩搬走，之後就沒聯絡；前夫賺的錢很少拿回家，都是去賭博「輸錢就回來罵人伊，贏錢就花天酒地」。
父親主張，兒子被前妻帶走後就沒有見面，但同住時有撫養他們，當時從事水泥工，有拿錢回家，前妻所言非事實。
法官認定，前夫有家暴行為，導致妻小離家，離家後長達16年無互動聯繫，造成婚姻破裂難以維持而判准離婚 ，聲請人主張相對人未盡扶養義務，及對前妻家庭暴行為等情為真正。
法官裁定，父親對兒子有扶養義務，但在兒子年幼時未曾撫養，1997年後未再聯絡，未盡扶養義務，違背身為人父應盡責任，無正當理由未盡撫養義務，情節重大，若令兒子成年後應扶養父親，顯違事理，裁定免除兒子對父親的撫養義務。
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