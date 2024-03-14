快訊

阻止抖音亡國？美國TikTok禁令法案，如果違反會發生什麼事

國民黨「新三子」成形中！她成藍營新共主 綠白磨刀霍霍

大同整合芙蓉大樓卻卡在林郭家族 王光祥只能放手出售

嗜賭父家暴不養家…兒成年後聲請免除養父親 法院同意了

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片
一對兄弟年幼時，因嗜賭的父親好吃懶做不願養家，甚至家暴母親，母親獨自撫養他們成年，10多年來沒與父親聯繫，且母親訴請離婚獲准，兄弟請求免除對父親的義務義務。士林地方法院認定，父親無正當理由未盡撫養義務，裁定免除。

兄弟主張，父親和母親結婚後，好吃懶做、不願賺錢養家並染有賭博惡習，雖打水泥零工，卻不認真工作、收入不穩定，有少許收入也會短時間內賭博花費殆盡。父親咒罵患有先天性心臟病的小孩「半死不活乾脆丟掉」，甚至為此家暴毆打母親。

1997年間母親帶著他們搬走，辛苦府養他們至成年，與父親未曾善加照顧、保護，無正當理由未盡扶養義務，威脅傷害身體生命安全，情節重大，請求免除對父親的撫養義務。

母親作證，2013年訴請離婚獲准，結束33年的婚姻。前夫沒管他們母子生活，因和兒子吵架，竟拿刀要刺兒子，他在1997年間才會帶著小孩搬走，之後就沒聯絡；前夫賺的錢很少拿回家，都是去賭博「輸錢就回來罵人伊，贏錢就花天酒地」。

父親主張，兒子被前妻帶走後就沒有見面，但同住時有撫養他們，當時從事水泥工，有拿錢回家，前妻所言非事實。

法官認定，前夫有家暴行為，導致妻小離家，離家後長達16年無互動聯繫，造成婚姻破裂難以維持而判准離婚 ，聲請人主張相對人未盡扶養義務，及對前妻家庭暴行為等情為真正。

法官裁定，父親對兒子有扶養義務，但在兒子年幼時未曾撫養，1997年後未再聯絡，未盡扶養義務，違背身為人父應盡責任，無正當理由未盡撫養義務，情節重大，若令兒子成年後應扶養父親，顯違事理，裁定免除兒子對父親的撫養義務。 

前妻 賭博

延伸閱讀

「甜心議員」林穎孟前夫少東為何反悔出百萬保金？裁定書：有家暴官司

不顧她女兒在場…家暴男徒手痛毆前女友 她逃回家2周後重傷亡

台中豪車業務經營選舉賭盤 桃檢起訴聲請沒收420萬

遭生父施暴受虐 林曉培支持鞭刑「該死的就該死」

相關新聞

男子赤足泡乾冰10小時自傷遭截肢 詐保不成反挨告詐欺

廖姓與張姓男子去年為了領取保險費，張先投保高額保險，雙腳浸泡在乾冰桶內10小時，造成截肢。張詐領23萬餘元的保險金後，再...

為年邁母親打獵煎熬11年獲清白 王光祿笑說：心中石頭終於放下了

原住民王光祿為母親獵捕保育類動物台灣長鬃山羊、山羌遭判刑定讞，2021年被蔡英文總統特赦，但「免刑不免罪」，檢察總長替王...

老母親照顧癱瘓兒半世紀…「萬元紅包＋膠帶」封口鼻殺人 北檢今起訴

年近8旬林姓母親長期照顧極重度身心障礙的兒子至少50年，林母去年因身心狀態不佳、年事已高，用封箱膠帶纏繞兒子口鼻致窒息死...

嗜賭父家暴不養家 兒成年後聲請免除養父親 法院同意了

一對兄弟年幼時，因嗜賭的父親好吃懶做不願養家，甚至家暴母親，母親獨自撫養他們成年，10多年來沒與父親聯繫，且母親訴請離婚...

詐領助理費竹縣議員鄭昱芸將入獄 竹縣缺額將補選 鄭：尊重司法

新竹縣議員鄭昱芸將吳姓友人母子虛報為公費助理，一審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月，二審改判3年8月徒刑...

涉護航警用監視器採購案 台北市三連霸議員陳重文遭帶走約談

國民黨籍三連霸台北市議員陳重文議會辦公室上午遭到廉政署搜索，廉政署派人前往陳重文市議會辦公室搜索，搜索結束陳重文直接被帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。