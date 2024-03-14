快訊

阻止抖音亡國？美國TikTok禁令法案，如果違反會發生什麼事

國民黨「新三子」成形中！她成藍營新共主 綠白磨刀霍霍

大同整合芙蓉大樓卻卡在林郭家族 王光祥只能放手出售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子赤足泡乾冰10小時自傷遭截肢 詐保不成反挨告詐欺

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

泡腳示意圖。 圖／canva
泡腳示意圖。 圖／canva
廖姓與張姓男子去年為了領取保險費，張先投保高額保險，雙腳浸泡在乾冰桶內10小時，造成截肢。張詐領23萬餘元的保險金後，再向其他保險公司申請理賠，保險公司懷疑張的傷勢不合理便報警。台北地檢署調查後，今依詐欺取財等罪嫌起訴兩人。

全案源於，廖、張兩人於去年1月26日購買乾冰，隔日張赤腳泡在乾冰桶內10v小時，導致雙側小腿以下四度凍傷併腔室症候群併骨缺血性壞死、敗血症、橫紋肌溶解症等傷害。

張於同月28日至醫院急診與住院治療，於2月6日接受雙側膝下截肢手術，受有毀敗雙下肢機能的重傷害。

檢方查出，廖明知張的雙腿若長時間浸泡在乾冰桶內，皮膚直接接觸乾冰可能造成雙腳凍傷，但仍以束帶綑綁張，將他固定在椅子上，並在一旁錄影拍照。

檢方查出，廖先指示張向5間保險公司投保，向保險公司佯稱，他騎機車夜遊時，腿部感到寒冷後提前騎返，評估身體況狀後至馬偕醫院急診，以此說法詐領保險金23萬6427元。

張後來也向數間曾投保的保險公司申請理賠，保險公司調閱理賠調查後，懷疑張的傷勢不合理、申請理賠時間點相近，未予理賠並向刑事局報案。廖、張兩人未成功申請領取4103萬的保險金。

檢方扣得張的保險單、病例單、急診證明及手機等物，認定廖、張兩人涉犯詐欺取財等罪嫌，廖另涉犯幫助他人使之自傷致重傷罪嫌。檢方依法宣告沒收犯罪所得，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

保險 詐欺 馬偕醫院

延伸閱讀

新竹縣議員鄭昱芸詐領21萬助理費 判關3年8月定讞確定要入獄

防疫險理賠效應 富邦產宣布減資116億元、減資後股本30億元

30歲年輕男性「這症狀」送急診 醫提醒急診3大症狀齊發

遭貨車追撞！勞斯萊斯車主稱「不求償」 達人揭內幕：根本是話術

相關新聞

男子赤足泡乾冰10小時自傷遭截肢 詐保不成反挨告詐欺

廖姓與張姓男子去年為了領取保險費，張先投保高額保險，雙腳浸泡在乾冰桶內10小時，造成截肢。張詐領23萬餘元的保險金後，再...

為年邁母親打獵煎熬11年獲清白 王光祿笑說：心中石頭終於放下了

原住民王光祿為母親獵捕保育類動物台灣長鬃山羊、山羌遭判刑定讞，2021年被蔡英文總統特赦，但「免刑不免罪」，檢察總長替王...

老母親照顧癱瘓兒半世紀…「萬元紅包＋膠帶」封口鼻殺人 北檢今起訴

年近8旬林姓母親長期照顧極重度身心障礙的兒子至少50年，林母去年因身心狀態不佳、年事已高，用封箱膠帶纏繞兒子口鼻致窒息死...

恐怖男友！出拳腳踹下體害女友腹腔大出血慘死 判關10年定讞

男子華銘忠4年前和陳姓女友爭吵，他發狂痛毆、腳踹女友的會陰部、腹部，導致女友腹腔大量出血、脾臟破裂，他事後騎車載女友離開...

嗜賭父家暴不養家 兒成年後聲請免除養父親 法院同意了

一對兄弟年幼時，因嗜賭的父親好吃懶做不願養家，甚至家暴母親，母親獨自撫養他們成年，10多年來沒與父親聯繫，且母親訴請離婚...

詐領助理費竹縣議員鄭昱芸將入獄 竹縣缺額將補選 鄭：尊重司法

新竹縣議員鄭昱芸將吳姓友人母子虛報為公費助理，一審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月，二審改判3年8月徒刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。