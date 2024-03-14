快訊

00940夯翻天！台新證券公告申購作業收件至3月14日

4G 499不限速吃到飽一日限定復活！網驚這次多2優惠：搭高鐵去辦也賺

受虐男童剴剴家人錄音聲明曝光！ 盼還原案發事實

為照顧植物人弟遭騙...遺言去陰間討公道 他拐騙房產不知人死還上門

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子為照顧植物人弟弟，透過劉姓男子以假買屋、真借貸方式借貸110萬元，遭劉拐騙不僅簽下多張本票，連上千萬房子也遭法院拍賣，日前留遺言，「要去陰間討公道。」 劉男不知林男已離世，隔天上門欲再簽本票為警方當場逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子為照顧植物人弟弟，透過劉姓男子以假買屋、真借貸方式借貸110萬元，遭劉拐騙不僅簽下多張本票，連上千萬房子也遭法院拍賣，日前留遺言，「要去陰間討公道。」 劉男不知林男已離世，隔天上門欲再簽本票為警方當場逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子為照顧植物人弟弟，向劉姓男子借貸110萬元，遭劉以假買屋、真借貸方式拐騙，不僅讓他簽下多張本票，連上千萬房子也遭法院拍賣，日前留遺言，「要去陰間討公道。」 劉男不知林男已離世，隔天上門欲再簽本票為警方當場逮捕。警詢後依詐欺、重利、偽造文書、侵占等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋區從事保全員的55歲林姓男子兩年前為照顧成為植物人弟弟，急需借貸資金，經友人介紹找上從事資產管理的劉姓男子（44歲）借貸110萬元，卻遭劉陸續以各種話術拐騙，不僅簽下多張借貸及擔保本票共530萬元，連存摺、印鑑章、印鑑證明、提款卡都被劉男拿走，而實際取得借貸款項只有44萬8000元，最後連價值上千萬房子也遭法院拍賣。

林男無法接受遭劉男詐騙，連房子也遭法拍，本月6日留下遺言 「要去陰間討回公道。」後離世，劉男不知林男已過世，6時還找林男的女兒，表示要更換借貸第三位金主為由，相約隔天上門再簽另一張本票，林男女兒怒報警，板橋警方7日趁劉男上門當場依現行犯逮捕，警詢後依詐欺、重利、偽造文書、侵占等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，劉男為天道盟聯正會成員，前年7月才因操作「假檢警」、販售「靈骨塔、生基位」等詐騙手法，遭台北市刑大偵五隊緝獲，去年7月，劉男因從事放高利貸及暴力討債，再遭北市刑大偵五隊逮捕，仍繼續從操舊業，日前為新北警方逮捕送辦。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

房子 詐騙

延伸閱讀

媽媽臨終前在Makiyo背上寫這3字 竟成告別遺言

病主法2019年上路至今 預立醫療決定不到1%

斷食善終3／未簽病主法 全台逾2千植物人還在等解方

24歲男代友人討公道持刀夜闖民宅 6旬屋主及妻遭砍扭打一團

相關新聞

老母親照顧癱瘓兒半世紀…「萬元紅包＋膠帶」封口鼻殺人 北檢今起訴

年近8旬林姓母親長期照顧極重度身心障礙的兒子至少50年，林母去年因身心狀態不佳、年事已高，用封箱膠帶纏繞兒子口鼻致窒息死...

「甜心議員」林穎孟前夫少東為何反悔出百萬保金？裁定書：有家暴官司

有「甜心議員」之稱的前台北市議員林穎孟涉貪，偵查中交保的100萬元是前夫、誠泰銀行少東林致光所出金，林致光聲請換保獲准，...

國民黨士林北投議員陳重文 今早遭檢調搜索辦公室

國民黨台北市士林北投選區三連霸市議員陳重文，今早遭搜索約談　上午9時許，廉政署人員低調前往台北市議會陳重文辦公室搜索，引...

布農族人王光祿為母狩獵...被特赦再戰非常上訴 終獲無罪判決！

原住民王光祿為母親獵捕保育類動物台灣長鬃山羊、山羌遭判刑定讞，大法官解釋後也無法獲救濟，2021年5月20日蔡英文總統首...

阮綜合醫院經營權之爭...副院長妻遭痛毆喪失嗅覺 凶手最終下場曝光

高雄市阮綜合醫院前副院長阮仲炯妻子阮蘇貞5年前被黑衣人埋伏痛毆重傷、失去嗅覺，阮蘇貞開記者會指與醫院經營權有關，檢警逮捕...

新竹縣議員鄭昱芸詐領21萬助理費 判關3年8月定讞確定要入獄

新竹縣議員鄭昱芸將吳姓友人母子虛報為公費助理，詐領21萬餘元助理費，鄭女否認犯行，一審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。