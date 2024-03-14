為照顧植物人弟遭騙...遺言去陰間討公道 他拐騙房產不知人死還上門

新北市林姓男子為照顧植物人弟弟，透過劉姓男子以假買屋、真借貸方式借貸110萬元，遭劉拐騙不僅簽下多張本票，連上千萬房子也遭法院拍賣，日前留遺言，「要去陰間討公道。」 劉男不知林男已離世，隔天上門欲再簽本票為警方當場逮捕。記者王長鼎／翻攝 新北市林姓男子為照顧植物人弟弟，向劉姓男子借貸110萬元，遭劉以假買屋、真借貸方式拐騙，不僅讓他簽下多張本票，連上千萬房子也遭法院拍賣，日前留遺言，「要去陰間討公道。」 劉男不知林男已離世，隔天上門欲再簽本票為警方當場逮捕。警詢後依詐欺、重利、偽造文書、侵占等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋區從事保全員的55歲林姓男子兩年前為照顧成為植物人弟弟，急需借貸資金，經友人介紹找上從事資產管理的劉姓男子（44歲）借貸110萬元，卻遭劉陸續以各種話術拐騙，不僅簽下多張借貸及擔保本票共530萬元，連存摺、印鑑章、印鑑證明、提款卡都被劉男拿走，而實際取得借貸款項只有44萬8000元，最後連價值上千萬房子也遭法院拍賣。

林男無法接受遭劉男詐騙，連房子也遭法拍，本月6日留下遺言 「要去陰間討回公道。」後離世，劉男不知林男已過世，6時還找林男的女兒，表示要更換借貸第三位金主為由，相約隔天上門再簽另一張本票，林男女兒怒報警，板橋警方7日趁劉男上門當場依現行犯逮捕，警詢後依詐欺、重利、偽造文書、侵占等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，劉男為天道盟聯正會成員，前年7月才因操作「假檢警」、販售「靈骨塔、生基位」等詐騙手法，遭台北市刑大偵五隊緝獲，去年7月，劉男因從事放高利貸及暴力討債，再遭北市刑大偵五隊逮捕，仍繼續從操舊業，日前為新北警方逮捕送辦。

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