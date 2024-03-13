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前女友曾撥113自述受暴4年 男徒手毆打致死…遭判9年10月

中央社／ 高雄13日電

陳姓男子與前女友同居台南市，疑因女子生病無法工作，雙方2022年5月間發生爭執，陳男盛怒下徒手毆打對方，造成女子傷重不治。橋頭地院依傷害致人於死罪，處陳男9年10月徒刑，可上訴。

判決指出，女方案發後曾撥打113專線向社工表示，她受僱於陳男，但因生病無法工作，遭陳男毆打受傷，她於2022年6月8日晚上就醫時向救護人員表示全身痛，有吐血、黃疸等不舒服情形約1週以上，自述遭雇主以拳頭毆打受暴4年。

經醫院檢查，女子有顱內出血腦髓損傷、橫紋肌溶解症、心包膜大量積液、胃潰瘍出血及其他併發症，雖經救治，仍於6月9日晚上10時許死亡，家屬訴請橋頭地檢署檢察官偵查。

判決表示，陳男接受訊問時坦承與前女友發生爭執及拉扯，只是用雙手將女子從床上拉起，對方於拉扯過程中跌倒，他就不敢再拉，矢口否認傷害致死。

法院調閱解剖鑑定報告書、通聯紀錄、家庭暴力通報表等，發現陳男與前女友為家庭暴力防治法第3條第2款所定家庭成員，陳男於案發時並非單純將對方從床上拉起，已有徒手攻擊行為，再依解剖結果推估傷勢形成或出血時間已超過4、5天，判斷死者是遭毆打致死，死亡方式是他殺，認定陳男傷害行為與死者死亡結果間，存有相當因果關係。

合議庭審酌，陳男案發時為43歲，是正常成年人，卻未能適度控制自身情緒，毆打對方致死，下手力道不輕且次數很多，又施暴時死者幼女在場，造成死者女兒承受莫大心理壓力及恐懼，且犯後飾詞狡辯、未與死者家屬達成和解，無悔改之意，依傷害致人於死罪，處陳男9年10月徒刑，可上訴。

台南 女友 家庭暴力 情緒

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