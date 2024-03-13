桃園民宅暗藏「德州撲克」職業賭場 門縫藏錢仍被警搜獲

桃園中壢榮民路上一處透天民宅內藏有德州撲克職業賭場，中壢警方約1個多月前接獲情資，並成立專案小組調查，經多日蒐證後，向桃園地方法院聲請搜索票，今凌晨見時機成熟破門逮到23歲卓姓賭場負責人荷官及工作人員2人，及清一色的男賭客8人，共查獲11人，現場更查扣賭資約15萬元、籌碼約45萬元，還有撲克牌、道具ALLIN（梭哈）牌、DEALER（莊家）牌、遮牌卡及監視器相關證物，全案警詢後將卓男等3人依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦、賭客8人依社會秩序維護法裁處。

中壢警分局於1個月前接獲情資，有民眾發現在榮民路一處透天民宅內，每到深夜總有許多人出入，感覺不單純，分局立刻由督察組、偵查隊與自強派出所組成專案小組，發動警勤區與刑責區共同探訪，布建查察。

經專案小組連日蒐證後，向桃園地院聲請核發搜索票獲准，於今凌晨見時機成熟，專案小組破門攻堅，一舉破獲暗藏的德州撲克職業賭場。現場查獲卓男、荷官及工作人員2人，及清一色的男賭客8人，共查獲11人，現場更查扣賭資約15萬元、籌碼約45萬元，還有撲克牌、道具ALLIN（梭哈）牌、DEALER（莊家）牌、遮牌卡及監視器相關證物等證物。

其中1名賭客看到警方上門，便將1萬多元的賭金藏在一旁的門縫內，以為這樣就沒事，但仍然被細心的警方發現並依法扣押，全案警後將卓男等3人依刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦、賭客8人依社會秩序維護法裁處。

中壢警分局表示，未來仍持續落實「清源專案3.0」及「社區警政再出發」等專案，實施轄區內疑似賭博場所複查，淨化轄區治安，彰顯警方打擊犯罪的決心。