快訊

疑探頭查看…男松山站遭火車撞擊 頭部重創無心跳急救中

愛妻持毒遭逮 阿沁認了「警察登門」：我們會一起面對

桃檢起訴總統選舉賭盤案 聲請沒收420萬元

中央社／ 桃園13日電

桃園地檢署外觀。報系資料照／記者陳恩惠攝影
桃園地檢署外觀。報系資料照／記者陳恩惠攝影

桃園地檢署今天表示，查獲以林男為首的總統選舉賭盤案，經偵結起訴，並聲請沒收犯罪所得新台幣420萬元，郭姓、李姓賭客也分別主動繳回賭資100萬元、20萬元。

桃園地檢署今天向媒體表示，接獲林姓男子等人經營第16任總統副總統選舉賭盤情資，經指揮偵辦，在去年12月27日搜索。

檢方指出，林男等3人利用LINE群組，以總統選舉結果為賭博標的，招攬不特定人賭博，並以不同候選人讓票數及勝選者組成不同賭博標的供賭客下注，林男等3人再抽取5至10％的賭資營利。

檢方指出，林男等3人與賭客已約定完成賭注共有420萬元，其中郭姓、李姓賭客分別下注100萬元及20萬元。

桃檢表示，經檢察官訊問、偵查，認林男等3人涉犯總統副總統選舉罷免法之意圖營利以總統副總統選舉結果為標的供給賭博場所、利用網際網路而以總統副總統選舉結果為標的賭博財物等罪嫌。

檢方指出，郭姓、李姓賭客涉犯利用網際網路而以總統副總統選舉結果為標的賭博財物罪嫌部分，全案已於近日提起公訴，並聲請沒收犯罪所得420萬元，兩人也分別主動繳回賭資100萬元、20萬元。

桃園 網路 賭博 賭盤

延伸閱讀

戒具故意不當使用！副所長踩腳銬傷慣竊挨告 桃檢起訴

北海道干貝A5和牛任你吃 板橋警破百家樂賭場逮62人

藍營某立委前服務處主委涉賄選 桃檢起訴求重刑

電腦零件公司深夜成賭場！員工作莊老闆當賭客 警查扣2.3公斤K他命

相關新聞

吳子嘉爆陳時中靠疫苗A一億美元 兩人今親上法庭互槓！

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地方...

苗栗縣長鍾東錦被控違反選罷法 二審認當選有效理由曝

苗栗縣長鍾東錦、大湖鄉代謝見德及林裕欽、大湖村村長傅顯榮等4人，被檢方指控涉嫌違反選罷法，提出當選無效之訴，一審判謝、傅...

嫌前夫「沒資格有她小孩」悶死6歲兒 外公外婆卻反為她求情

許姓女子因感情、經濟等因素，拿枕頭悶死6歲的兒子，自戕被救回。新北地檢署依殺人罪起訴許女，新北地方法院國民法官庭判她16...

指去陸19趟「任柯挑」…上傳柯文哲與多名女性合照 他認錯無犯意不起訴

去年總統大選期間，尤姓男子在個人臉書上傳民眾黨總統候選人柯文哲與多名女生合影，並有「去中國19趟，晚餐後甜點任柯挑」等文...

桃檢起訴總統選舉賭盤案 聲請沒收420萬元

桃園地檢署今天表示，查獲以林男為首的總統選舉賭盤案，經偵結起訴，並聲請沒收犯罪所得新台幣420萬元，郭姓、李姓賭客也分別...

詐領助理費110萬 台南前議員曾順良認罪一審獲緩刑

台南市前議員曾順良被控以人頭擔任助理，向議會詐領改制後第1至2屆議員助理補助費等110萬元，檢方依涉利用職務機會詐取財物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。