桃檢起訴總統選舉賭盤案 聲請沒收420萬元

桃園地檢署外觀。報系資料照／記者陳恩惠攝影

桃園地檢署今天表示，查獲以林男為首的總統選舉賭盤案，經偵結起訴，並聲請沒收犯罪所得新台幣420萬元，郭姓、李姓賭客也分別主動繳回賭資100萬元、20萬元。

桃園地檢署今天向媒體表示，接獲林姓男子等人經營第16任總統副總統選舉賭盤情資，經指揮偵辦，在去年12月27日搜索。

檢方指出，林男等3人利用LINE群組，以總統選舉結果為賭博標的，招攬不特定人賭博，並以不同候選人讓票數及勝選者組成不同賭博標的供賭客下注，林男等3人再抽取5至10％的賭資營利。

檢方指出，林男等3人與賭客已約定完成賭注共有420萬元，其中郭姓、李姓賭客分別下注100萬元及20萬元。

桃檢表示，經檢察官訊問、偵查，認林男等3人涉犯總統副總統選舉罷免法之意圖營利以總統副總統選舉結果為標的供給賭博場所、利用網際網路而以總統副總統選舉結果為標的賭博財物等罪嫌。

檢方指出，郭姓、李姓賭客涉犯利用網際網路而以總統副總統選舉結果為標的賭博財物罪嫌部分，全案已於近日提起公訴，並聲請沒收犯罪所得420萬元，兩人也分別主動繳回賭資100萬元、20萬元。