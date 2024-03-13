高虹安遞2000頁加班證據拚無罪 檢察官諷：助理卻咬著牙繳回錢

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚高等5名被告出庭，共同勘驗前國會辦公室帳房「小兔」、黃惠玟偵查筆錄，庭審結束，關於有助理稱高曾在案發前對助理下令滅證，高虹安在與重要幕僚討論後，決定不要親自回應。

高虹安的律師陳建良今天遞交涉案助理黃惠玟、前國會辦公室主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷、前公關主任王郁文4人有實質加班的2000頁「加班證據清冊」，清冊含行事曆、對話紀錄等，欲證明助理確實加班。

律師陳宗豪向法院聲請函調立法院秘書長2008年4月11日「台立院人字 097001706號」函，欲證明前立委吳成典公費助理涉貪案據判無罪的依據，以作為高虹安的無罪防禦，不過，2項證據調查法官未立刻表示准否。

針對高虹安準備庭末出招，公訴檢察官廖彥鈞說，檢方從不爭執助理有加班，且比任何人都清楚助理辛苦，像黃惠玟說「工作這麼辛苦，如果可以不捐，誰會想捐」，像陳奐宇說「討價還價的結果，就是2021不受續聘」。

廖說，助理每天加班卻不能領加班費，只能被動配合繳回，是為了讓立委可以盡快有表現，所以牙一咬，他們忍了，因大局為重，不代表把加班費繳回是心甘情願，立委做為主管既然沒有要給加班費，就不該請領。

法院今天勘驗黃惠玟以被告接受調查、轉證人應訊的20段偵查光碟。依影音檔案，黃告訴檢調助理的實際薪水是可調整的，作證前表示證述可能有情緒性用語，但說的都是實話。

黃惠玟說，她從高虹安辦公室離職前，領加班費就不用簽名，但還是要有人要向立法院申報，陳奐宇、王郁文、陳昱愷、Z9(吳達偉)應該知道零用金的來源就是助理繳回的加班費，「雖然委員沒有召集大家一起來講一遍，但大家很自然就知道」。

黃惠玟說，發薪水前辦公室助理會看帳目自己的部分，她會把其他人的遮起來，對於要退多少回來，大家不會表示意見，看到數字他們自己有感覺，「就是一定要退回來的嘛！」

偵查檢察官盧慧珊向黃惠玟說明，不是就事吹毛求疵，是因大家講法不同，所以要確認黃女記帳的邏輯，再核對各人的講法。

黃惠玟說，加班費如果要真講清楚，大家的答案一定很模糊，以前，李俊俋辦公室就有這種做法，有些辦公室這樣做、有些那樣做，也有很少的辦公室不報；她說，例如台南有個李俊毅的前妻領助理費就領得很高興，立法院不會管這一塊。

黃惠玟說，加班費回繳是勞資合意，如果可以不要捐她不會捐，但事實上就沒有不捐的事，「講好的啊」、「誰願意每天工作累到不行、然後錢領得少少的？」

黃惠玟說，就她認知，陳奐宇應早就知道薪水要回捐的事，王郁文是2020年3月才上班，王郁文知不知道要再去問，至於王郁文接替Z9工作，應是Z9要跟王郁文說，但Z9有沒有跟王郁文說，她不知道。

黃惠玟說，Z9知道高虹安辦公室有加班，不止一次在LINE、私底下問她，Z9常來辦公室，應該知道退費的事，而她負責領大家的加班費再回捐為零用金，「反正做這件事，我就是很直覺，覺得大家都應該知道」。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書2罪起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人，高虹安如一審判決有罪，將丟失新竹市長資格。

【中央社 台北13日電】

高虹安庭訊後未接受訪問，離開法院上車前與前來聲援的新竹市里長握手道謝；高女律師受訪指出，勘驗過程非常順利，庭內提出一份陳報狀，包括高虹安跟助理工作、加班的一些對話紀錄等資料，證明助理們加班的時數其實都超過所申報的時數，交由法官參酌。