快訊

虐童保母是房東…網友PO出疑似事發時影片、男童哭聲不斷惹心疼

誰是「中共在地協力者」 邱國正：言論有利中共 不利我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高虹安涉貪今再開庭 是否親回「滅證說」列3觀察點

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新竹市長高虹安。圖／報系資料照
新竹市長高虹安。圖／報系資料照
台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案緊鑼密鼓，今天開庭傳喚高等被告出庭，勘驗高所聲請前國會辦公室帳房「小兔」、黃惠玟受偵訊時對高的有利陳述。開庭前，爆高虹安案發前下令助理滅證，她是否親口回應，有待觀察。

貪汙案被告是高虹安、高的前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷、綽號「水母」的前公關主任王郁文，其中，陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷已認罪，高虹安、王郁文否認犯罪。

依公開證據，高虹安在案發前直接或間接指示助理「刪除對話紀錄」、「用潑咖啡方式讓主機壞掉」等，部分指令行為完畢、部分則無，牽涉此情的「關係人」包括黃惠玟、陳奐宇今天也要出庭，昔日「主僕」法庭內互動，是另一觀察重點。

此外，法院上周開庭時，高虹安的律師團「預告」今天會再聲請函調「書證」作利於高虹安的防禦，證據標的為何？待證事項為何？法官是否准允？則是今日庭期的第3個觀察點。

法院上一庭共勘驗王郁文、陳奐宇、陳昱愷的21段偵查光碟，法官庭前製作勘驗筆錄讓檢方、辯方逐段確認，檢、辯全無爭執，本次勘驗程序之後，法院已再再排出10個庭期，7個庭期是進行證人交互詰問，於5月29日前的倒數末3庭，進行辯論程序後結案。

相繼登場的證人是黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、高虹安、王郁文、高虹安的前助理李忠庭、前助理吳達偉、前助理蔡維庭；高虹安4月10日以被告、證人身分出庭，4月17日李忠庭要出庭作證，李與高關係匪淺，證詞預計也受關注。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書2罪起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人，高虹安如一審判決有罪，將丟失新竹市長資格。

主任 王郁文 高虹安

延伸閱讀

高虹安博論爭議與資策會調解破局 高委任律師：遺憾

獨／高虹安涉貪下「滅證令」曝光 公開卷宗指做這事讓主機壞掉

不滿論文風波被評「人渣俗辣是她」 高虹安怒告馮光遠敗訴

高虹安出招！2助理偵訊時稱是依「小兔」指示照辦 下周要聲請函詢書證

相關新聞

高虹安涉貪今再開庭 是否親回「滅證說」列3觀察點

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案緊鑼密鼓，今天開庭傳喚高等被告出庭，勘驗高所聲請前國會辦公室帳房「小兔」、黃惠玟受偵訊時...

致癌物隆乳 醫美負責人判囚定讞

醫美診所負責人郝治華涉以含致癌物「丙烯醯胺」填充物替女病患隆乳，導致十二人術後出現腫塊、神經病變，甚至挖除乳房和肌肉，雙...

冷氣砸人案調解 工人、老闆踢皮球

新北市板橋區捷運新埔站外，去年七月廿日發生工人安裝冷氣不慎自十七樓掉落，砸死正在等公車的黃姓女大生，安裝工人李建邦與冷氣...

新北校園割喉案3月21日裁定 一文看懂可能走向、審理流程

新北某國三男學生刺死同校男學生，另有1名少女涉案，全案由新北地院少年法庭調查中，訂3月21日宣示裁定，以下整理可能走向與...

下樓誤讓嬰兒頭部撞扶手導致死亡 無證保母判刑1年10月

基隆市林姓無證保母照顧3個月大嬰兒，因為擔心嬰兒凌晨啼哭吵到丈夫睡覺，抱下樓時讓嬰兒的頭撞到樓梯扶手，送醫不治。檢察官偵...

誆稱解套實則再次剝皮 新北地檢署起訴生基位詐騙集團19人

男子黃彥綸、蔡銘航、蘇丞毅、黃思諭、林彥廷共同成立皓翊企業及驍林公司，於北市中山區及新北市板橋、新莊、三重4地成立辦公室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。