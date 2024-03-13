高虹安涉貪今再開庭 是否親回「滅證說」列3觀察點

新竹市長高虹安。圖／報系資料照 台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案緊鑼密鼓，今天開庭傳喚高等被告出庭，勘驗高所聲請前國會辦公室帳房「小兔」、黃惠玟受偵訊時對高的有利陳述。開庭前，爆高虹安案發前下令助理滅證，她是否親口回應，有待觀察。

貪汙案被告是高虹安、高的前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷、綽號「水母」的前公關主任王郁文，其中，陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷已認罪，高虹安、王郁文否認犯罪。

依公開證據，高虹安在案發前直接或間接指示助理「刪除對話紀錄」、「用潑咖啡方式讓主機壞掉」等，部分指令行為完畢、部分則無，牽涉此情的「關係人」包括黃惠玟、陳奐宇今天也要出庭，昔日「主僕」法庭內互動，是另一觀察重點。

此外，法院上周開庭時，高虹安的律師團「預告」今天會再聲請函調「書證」作利於高虹安的防禦，證據標的為何？待證事項為何？法官是否准允？則是今日庭期的第3個觀察點。

法院上一庭共勘驗王郁文、陳奐宇、陳昱愷的21段偵查光碟，法官庭前製作勘驗筆錄讓檢方、辯方逐段確認，檢、辯全無爭執，本次勘驗程序之後，法院已再再排出10個庭期，7個庭期是進行證人交互詰問，於5月29日前的倒數末3庭，進行辯論程序後結案。

相繼登場的證人是黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、高虹安、王郁文、高虹安的前助理李忠庭、前助理吳達偉、前助理蔡維庭；高虹安4月10日以被告、證人身分出庭，4月17日李忠庭要出庭作證，李與高關係匪淺，證詞預計也受關注。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書2罪起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人，高虹安如一審判決有罪，將丟失新竹市長資格。