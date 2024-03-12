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虐打友人塞後車廂丟包慘死 主嫌有逃亡、串證疑慮遭收押

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名33歲陸姓男子10日凌晨在桃園區某汽車旅館，因錢財問題遭人虐打，隨後被塞進後車廂丟包在新北樹林慘死，涉案的32歲邱嫌及35歲吳女昨被依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。檢方今訊後向法院聲押邱嫌，諭知吳女20萬元交保；經桃園地院訊問後，認為邱嫌犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，裁定邱嫌收押禁見。

桃園法院說明，被告邱嫌經訊問後坦承檢方聲請意旨所載大部分犯情，但否認有殺人犯意，但依卷內相關證人證述及扣案物，足認被告犯罪嫌疑重大。就被告於妨害自由過程中，有棄車及遺棄傷重被害人的情形，而邱嫌供述案發過程又與同案被告的供述有許多不符之處，本件是最輕本刑5年以上的重罪，有事實及相當理由足認被告有逃亡及與共犯串證之虞，並有羈押必要，應予羈押並禁止接見、通信。

警方調查，邱嫌10日凌晨開著自家車，自稱帶了8萬元現金載著友人陸姓男子入住桃園某汽旅，2人在房內飲酒並吸食K他命，凌晨4點多找來吳姓傳播妹到房內同樂；陸男上午7點多開車出去1個多小時，回來後邱嫌發現身上現金不見，懷疑是陸男所偷，逼問對方不承認，憤而將他拉進廁所內虐打。

直到同天上午10點多，邱嫌將奄奄一息的陸男塞進後車廂，逼迫吳女不准報案，載著她退房逃亡，當天下午3點多邱嫌開車行經新北市樹林吉祥街附近，疑似路況不熟，整輛車衝落山坡，2人隨即棄車逃逸，留下後車廂受重傷的陸男。警方到場時發現陸男全身僅穿一條短褲，人已無呼吸心跳，送醫後仍不治。

警方在案發後10小時將涉案的邱嫌及吳嫌逮捕到案，昨依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。下午由桃園地檢署檢察官會同法醫相驗遺體，死者四肢及頭部有多處傷勢，因出血性休克死亡，詳細原因仍待解剖鑑定釐清。

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邱姓主嫌懷疑陸姓友人偷他的錢，竟憤而虐打他並塞進後車廂丟包釀死，法院今裁定羈押並禁止接見、通信。記者周嘉茹／攝影
邱姓主嫌懷疑陸姓友人偷他的錢，竟憤而虐打他並塞進後車廂丟包釀死，法院今裁定羈押並禁止接見、通信。記者周嘉茹／攝影

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