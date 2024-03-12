快訊

進口蘇丹紅辣粉交保鬧失聯 主嫌夫妻「火速離婚」動機不明

男童遭惡保母虐死 檢警今搜索兒福聯盟、約談陳姓社工

1歲男童遭保母凌虐致死 兒盟董事長親上火線鞠躬道歉：我們非常非常痛

3工程師獲陸資設科技公司 在台招募人才驗證DTOF晶片獲緩起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

曾在美國擔任工程師的我國籍許男、黃男、施男，認為DTOF晶片有潛力市場，獲得大陸企業出資在上海設立公司，隨後立即在台灣違法成立設計部門，招募7名台灣工程師設計、驗證DTOF晶片。去年2月士林地檢署指揮苗栗縣調查站搜索後已解散，全案依違反在台進行中國營利事業單位業務活動罪，給予緩起訴處分，各支付15萬元罰金。

DTOF（Direct Time of Flight）是一種使用飛行時間法來測量光信號從發射到接收的時間，從而計算出距離的感測技術。DTOF晶片則指，搭載此技術的感測器晶片，能夠精確測量物體和障礙物之間的距離，該技術可應用於智慧型家具、手機、車用等電子產品。

緩起訴書指出，許男等3人，在光梓科技公司、北京市華創宇創業投資合夥企業等創投公司及大陸人士出資下，瞄準DTOF晶片應用的小米、OPPO、華為手機，大陸消費者為大宗，2020年8月31日在上海成立公司，許男擔任董事長，黃男、施男擔任董事；3人知悉台灣IC設計人才濟濟，當年9月9日，隨即申請設立微感科技公司，在台招募工程師，共招募7人，依上海公司需求，設計、驗證DTOF晶片。

全案2023年2月，經檢方指揮苗栗縣調查站指揮搜索，查獲許等人在台替上海公司設計晶片，許等3人到案認罪，深表悔悟，認定犯台灣地區與大陸地區人民關係條例「違法在台進行中國營利事業單位業務活動罪」考量所生危害非鉅，且犯罪行動含有管控晶片設計方法外露風險，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，3人各支付公庫15萬元。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

晶片

延伸閱讀

男子獲中企投資設計晶片 違法在台攬才獲緩起訴

輝達 AI 算力十年要增百萬倍 黃仁勳：就算對手推免費晶片也不怕

高通新手機晶片叫陣聯發科 下周在陸發布驍龍系列新品要搶回市占

美商務部長雷蒙多發聲 擬擴大對陸晶片技術設限

相關新聞

虐打友人塞後車廂丟包慘死 主嫌有逃亡、串證疑慮遭收押

桃園一名33歲陸姓男子10日凌晨在桃園區某汽車旅館，因錢財問題遭人虐打，隨後被塞進後車廂丟包在新北樹林慘死，涉案的32歲...

3工程師獲陸資設科技公司 在台招募人才驗證DTOF晶片獲緩起訴

曾在美國擔任工程師的我國籍許男、黃男、施男，認為DTOF晶片有潛力市場，獲得大陸企業出資在上海設立公司，隨後立即在台灣違...

受不了選舉宣傳車太大聲竟持空氣槍恐嚇 無業男被分處三刑

彰化縣謝姓男子不滿2024總統和立委選舉候選人的共同宣傳車聲量過大，持BB彈空氣槍對空鳴槍和比劃，令駕駛員心生畏懼。彰化...

高雄警濫權幫KTV性騷學長調監視畫面 警方將待判決另行處分

高雄市警三民二分局李姓警員因台北市警萬華分局前警員黃姓學長涉性騷擾，受託幫忙調KTV監視器畫面，翻拍畫面轉給黃，經高雄地...

影／林口警溯源打詐！意外查獲29歲「7條通」車手 上銬法辦

林姓老翁這月初加入一LINE投資群組，對方誆以協助申購股票中籤率高，誘騙林姓老翁陸續面交71萬元。日前林口警方偵破一起詐...

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋董座收恐嚇信 前法務特助逼他卸任被起訴

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）董事長陳進財疑遭公司解雇的前法務特助林姓男子，寄恐嚇信恐嚇要求自請卸任，信件洋洋灑灑寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。