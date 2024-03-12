3工程師獲陸資設科技公司 在台招募人才驗證DTOF晶片獲緩起訴
曾在美國擔任工程師的我國籍許男、黃男、施男，認為DTOF晶片有潛力市場，獲得大陸企業出資在上海設立公司，隨後立即在台灣違法成立設計部門，招募7名台灣工程師設計、驗證DTOF晶片。去年2月士林地檢署指揮苗栗縣調查站搜索後已解散，全案依違反在台進行中國營利事業單位業務活動罪，給予緩起訴處分，各支付15萬元罰金。
DTOF（Direct Time of Flight）是一種使用飛行時間法來測量光信號從發射到接收的時間，從而計算出距離的感測技術。DTOF晶片則指，搭載此技術的感測器晶片，能夠精確測量物體和障礙物之間的距離，該技術可應用於智慧型家具、手機、車用等電子產品。
緩起訴書指出，許男等3人，在光梓科技公司、北京市華創宇創業投資合夥企業等創投公司及大陸人士出資下，瞄準DTOF晶片應用的小米、OPPO、華為手機，大陸消費者為大宗，2020年8月31日在上海成立公司，許男擔任董事長，黃男、施男擔任董事；3人知悉台灣IC設計人才濟濟，當年9月9日，隨即申請設立微感科技公司，在台招募工程師，共招募7人，依上海公司需求，設計、驗證DTOF晶片。
全案2023年2月，經檢方指揮苗栗縣調查站指揮搜索，查獲許等人在台替上海公司設計晶片，許等3人到案認罪，深表悔悟，認定犯台灣地區與大陸地區人民關係條例「違法在台進行中國營利事業單位業務活動罪」考量所生危害非鉅，且犯罪行動含有管控晶片設計方法外露風險，給予緩起訴處分，緩起訴期間1年，3人各支付公庫15萬元。
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