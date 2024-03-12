砷化鎵晶圓代工大廠穩懋董座收恐嚇信 前法務特助逼他卸任被起訴

穩懋半導體董事長陳進財

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）董事長陳進財疑遭公司解雇的前法務特助林姓男子，寄恐嚇信恐嚇要求自請卸任，信件洋洋灑灑寫下七項不實指控。董事長直接提告，士林地檢署偵結，依強制未遂罪嫌起訴林男。

起訴指出，前法務特助林姓男子，從在穩懋任職2年多，2023年1月遭解僱，因此心生不滿，當年2月18日晚上6時許，寄電子郵件「致穩懋陳進財董事長的一封信」涉恐嚇董事長陳進財，指控董事長陳進財涉7項不法情事，希望他自請卸任董事長職務。

恐嚇信指出，若不卸任「否則將進一步提供更多的財務及銷售的書面材料，這些數字材料應該讓台灣的檢調機關、股東大會及新聞媒體一同來進行檢視」、「若沒有得到具體回應（具體期限：為 2023/3/14），我們不排除更進一步的行動」、「我們知道您與台灣民進黨的關係良好，我們也有中國共產黨的北京關係，衷心希望您能夠知所進退，以免晚節不保」以此加害穩懋公司及陳進財名譽，但陳進財未從而未遂。

恐嚇信中涉不實指控包含，花幾百萬發展自身美容產品，與行銷公司發生訴訟；用台灣股民的錢在淮安飼料廠興建自己的豪華行宮；工程收回扣；利用乾女兒在工程上幕上至少貪汙1億人民幣以上，洗錢驚動精蘇省廳級政府介入專案調查等等。

林男辯稱，沒有寄恐嚇信，和董事長關係良好，不知為何IP位置是他家。

檢方找來替林男申辦網路的曾姓證人作證，證實林男住在IP位置住處，只用了自己手機上網，是網路使用者。檢方認定，林男涉恐嚇、強制罪，恐嚇行為應為強制犯行吸收，依強制未遂罪嫌起訴；涉恐嚇穩懋公司部分，則因公司為法人，無心生畏懼可能，不論恐嚇罪。