快訊

鴻海爆量點火、散熱族群強勢 台股上漲188點收19,914點 台積電漲4元

惡保母虐死1歲男童…友人不忍公布LINE對話紀錄：社工真的有訪視？

力積電技轉晶圓製造為何選印度？一表看台科技業布局

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋董座收恐嚇信 前法務特助逼他卸任被起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

穩懋半導體董事長陳進財
穩懋半導體董事長陳進財

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）董事長陳進財疑遭公司解雇的前法務特助林姓男子，寄恐嚇信恐嚇要求自請卸任，信件洋洋灑灑寫下七項不實指控。董事長直接提告，士林地檢署偵結，依強制未遂罪嫌起訴林男。

起訴指出，前法務特助林姓男子，從在穩懋任職2年多，2023年1月遭解僱，因此心生不滿，當年2月18日晚上6時許，寄電子郵件「致穩懋陳進財董事長的一封信」涉恐嚇董事長陳進財，指控董事長陳進財涉7項不法情事，希望他自請卸任董事長職務。

恐嚇信指出，若不卸任「否則將進一步提供更多的財務及銷售的書面材料，這些數字材料應該讓台灣的檢調機關、股東大會及新聞媒體一同來進行檢視」、「若沒有得到具體回應（具體期限：為 2023/3/14），我們不排除更進一步的行動」、「我們知道您與台灣民進黨的關係良好，我們也有中國共產黨的北京關係，衷心希望您能夠知所進退，以免晚節不保」以此加害穩懋公司及陳進財名譽，但陳進財未從而未遂。

恐嚇信中涉不實指控包含，花幾百萬發展自身美容產品，與行銷公司發生訴訟；用台灣股民的錢在淮安飼料廠興建自己的豪華行宮；工程收回扣；利用乾女兒在工程上幕上至少貪汙1億人民幣以上，洗錢驚動精蘇省廳級政府介入專案調查等等。

林男辯稱，沒有寄恐嚇信，和董事長關係良好，不知為何IP位置是他家。

檢方找來替林男申辦網路的曾姓證人作證，證實林男住在IP位置住處，只用了自己手機上網，是網路使用者。檢方認定，林男涉恐嚇、強制罪，恐嚇行為應為強制犯行吸收，依強制未遂罪嫌起訴；涉恐嚇穩懋公司部分，則因公司為法人，無心生畏懼可能，不論恐嚇罪。

恐嚇 材料 網路

延伸閱讀

穩懋去年每股虧0.19元 史上首次不派發股利

工業電腦大廠磐儀科技 進駐高雄KO-IN智高點

中科二林園區工程師等近400職缺 3月20日聯合徵才

陣陣濃煙竄出！不織布大廠康那香工廠失火 上百員工全疏散

相關新聞

用致癌物隆乳…害她挖除雙乳無法舉手 前外交官醫師夫最終下場出爐

駐奧地利前代表、外交部前次長史亞平的丈夫郝治華，身為醫美診所負責人以含致癌物「丙烯醯胺」填充物替女病患隆乳，導致12人術...

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋董座收恐嚇信 前法務特助逼他卸任被起訴

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）董事長陳進財疑遭公司解雇的前法務特助林姓男子，寄恐嚇信恐嚇要求自請卸任，信件洋洋灑灑寫...

教育部：代理教師轉專任後 得享有職前年資提敘

張姓代理教師職前年資不被採計聲請釋憲。教育部今天指出，代理教師轉任專任教師後，得提敘職前年資，以鼓勵轉專任。職前年資提敘...

新北市一句「孩子想遇怎樣的老師？」遭疑 代理教師：認不認真才重要

憲法法庭今將就代理教師敘薪案行言詞辯論，新北市政府代表講出一句「我們的孩子會希望遇到怎麼樣的老師呢？」暗指希望遇到專任教...

「雞排妹」標題下留言「台灣認證破麻…」 男網友公然侮辱被判拘役

臉書「爆料公社」貼出「『雞排妹』才剛宣布『下車』！16天後閃當日本醫生娘」訊息，彰化縣林姓網友在貼文留言區留言「台灣認證...

警政會報嘉勉攔詐 侯友宜籲跨部會源頭管理「不然詐騙永不消滅」

新北市長侯友宜今上午主持警察局「警政工作會報」並提及壓制詐欺工作，侯表示，攔阻詐騙金額超過當期將近一倍，但這也顯示詐騙案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。