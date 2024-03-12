教育部：代理教師轉專任後 得享有職前年資提敘

憲法法庭今就代理教師敘薪案行言詞辯論，聲請人張凱翔表示代理教師敘薪沒有全國統一標準，違反法律保留原則，也有違反平等權的問題。聯合報記者王宏舜／攝影

張姓代理教師職前年資不被採計聲請釋憲。教育部今天指出，代理教師轉任專任教師後，得提敘職前年資，以鼓勵轉專任。職前年資提敘屬地方自治事項，應尊重地方政府教育權限。

張男錄取106學年度新北市立中和高中的代理教師，他具有碩士學歷及合格教師證，先前擔任過2年的代理教師，他認為應該依教師待遇條例提敘2級，以第22級275薪點敘薪。不過，新北市教育局依相關規定，認定「代理教師如有職前年資不予採計」，僅以24級245薪點敘薪。

張男不服，申訴、再申訴遭駁回後，提起行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴確定。張男認為教師法、教育部相關函釋、新北市教育局相關規定有牴觸憲法平等原則、財產權及司法院釋字第707號解釋疑義，聲請釋憲。憲法法庭今天召開言詞辯論庭。

根據資料顯示，代理教師是否採計職前年資提敘薪級，由於與教育財政有關，原則上由地方縣市政府決定，目前僅台北市、金門縣有教師證者採計，桃園市、台中市僅具高中教師證者採計，新北市等多數縣市均不採計。

教育部指出，代理教師起敘的薪級俸點，依學歷資格與專任教師並無不同，已充分保障其生活所需，符合憲法第15條的生存權保障。至於其職前年資提敘，應尊重「立法形成空間」，並留意各地方自治團體的「教育自治權」。

教育部表示，代理教師職前年資提敘事項，除教師待遇條例第9條代理教師成為專任教師後得採計有所規定外，一般代理教師職前年資提敘是否採計提敘薪級，依教育基本法及地方制度法相關規定，屬於地方自治關於興辦教育事項，應尊重地方政府的教育權限。

教育部指出，代理教師經驗的累積，無法當然等同於專任教師在教育任務上的延續性。代理教師轉任專任教師後，立法者立法保障其轉任專任教師後得職前年資提敘，藉以鼓勵代理教師成為專任教師。

新北市教育局表示，若代理教師均一致比照專任教師，任教可以採計職前年資，未來可能製造更多「萬年代理教師」，完全不用努力考教甄，但薪資、待遇、福利等權益幾乎與專任教師相同，「我們的孩子，會希望遇到怎麼樣的老師呢？」