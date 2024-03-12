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為代理教師發聲是否遭打壓？ 張凱翔停頓10秒 稱準備考正式老師

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

憲法法庭今就代理教師敘薪案行言詞辯論，聲請人張凱翔表示代理教師敘薪沒有全國統一標準，違反法律保留原則，也有違反平等權的問題。

張凱翔說，就他而言，前服務年資採計與未採計的差距月薪約差6千元。

對於新北市政府指全國、歷年來只有張凱翔一人提出救濟並窮盡一切程序，除已判決確定的行政訴訟外，還有多案纏訟。張凱翔今也表示，大多數代理教師不敢提出救濟程序是因為擔心下一年拿不到聘書，沒人提出救濟不代表案件沒有違憲或侵害人權的問題。

至於是否有因此被打壓，張則頓了10秒，說暫時不回答。他表示，這幾年他試圖考正式老師。

本案源於曾擔任華僑高中、石碇高中代理教師的張凱翔，2017年獲中和高中聘任為代理教師，因中和高中不採計先前他任教2年的年資，依他碩士學歷敘定薪級為24級245薪點。張申訴、行政訴訟遭駁，他主張教師法第35條第2項等規定牴觸憲法第15、23條及司法院釋字第707號解釋，聲請解釋暨補充解釋，憲法法庭今開庭辯論。

憲法法庭今就代理教師敘薪案行言詞辯論，聲請人張凱翔表示代理教師敘薪沒有全國統一標準，違反法律保留原則，也有違反平等權的問題。記者王宏舜／攝影
憲法法庭今就代理教師敘薪案行言詞辯論，聲請人張凱翔表示代理教師敘薪沒有全國統一標準，違反法律保留原則，也有違反平等權的問題。記者王宏舜／攝影

代理教師 憲法法庭

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