為代理教師發聲是否遭打壓？ 張凱翔停頓10秒 稱準備考正式老師

憲法法庭今就代理教師敘薪案行言詞辯論，聲請人張凱翔表示代理教師敘薪沒有全國統一標準，違反法律保留原則，也有違反平等權的問題。

張凱翔說，就他而言，前服務年資採計與未採計的差距月薪約差6千元。

對於新北市政府指全國、歷年來只有張凱翔一人提出救濟並窮盡一切程序，除已判決確定的行政訴訟外，還有多案纏訟。張凱翔今也表示，大多數代理教師不敢提出救濟程序是因為擔心下一年拿不到聘書，沒人提出救濟不代表案件沒有違憲或侵害人權的問題。

至於是否有因此被打壓，張則頓了10秒，說暫時不回答。他表示，這幾年他試圖考正式老師。