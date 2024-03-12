代理教師年資不採計過去年資 曾任多所高中代理教師張凱翔聲請釋憲

代理老師和正式老師的待遇差很多，不少代理老師拚了好多年繼續再拚。本報資料照片

曾擔任華僑高中、石碇高中代理教師的張凱翔，2017年獲中和高中聘任為代理教師，因中和高中不採計先前他任教2年的年資，依他碩士學歷敘定薪級為24級245薪點。張申訴、行政訴訟遭駁，他主張教師法第35條第2項等規定牴觸憲法第15、23條及司法院釋字第707號解釋，聲請解釋暨補充解釋，憲法法庭今行言詞辯論。

張凱翔主張公立學校教職員敘薪辦法第1條規定，適用對象並無「編制內人員」的限制，教育部2016年4月1日函雖表示教師待遇條例第5條規定的代理教師非該條例適用對象，但釋字第707號解釋既未表示敘薪辦法僅限「編制內教師」部分違憲，可推定教師待遇條例第5條及教育部的函未將代理教師納入條例適用範圍，不符解釋意旨。

張認為教師待遇條例的規定有重大瑕疵，違反憲法第15條保障人民工作權，而代理教師待遇以命令規範，也違反公共利益及法律保留原則。另外，張指代理教師的待遇不屬於給付行政措施，無法以不同地區的財政有不同標準，差別待遇牴觸憲法第7條平等原則。

新北市政府認為代理教師的身分、資格、勤務目的與工作性質，與專任教師有顯著差異，提敘與相關敘薪爭議，全國代理教師「歷年來」似乎只有張凱翔提出救濟並窮盡一切程序。新北市府還說，除已判決確定的行政訴訟外，還有多案纏訟，張也在行政救濟過程中對多位教育人員提出刑事告訴。新北市府指相關條文都沒違憲或有侵害人民權益的情況，請憲法法庭駁回張的聲請。

憲法法庭整理爭點，包括教師法第35條第2項的規定是否符合授權明確性原則？中小學兼任代課及代理教師聘任辦法與教育部的函是否違反釋字第524號解釋所揭示的再授權禁止原則？另外，相關規定有無符合憲法有關教育事項的中央與地方權限分配、合乎憲法平等與比例原則？有無侵害人民受憲法第15條保障的財產權？