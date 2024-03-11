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台灣電腦象棋王涉吸金1.2億 稱人工智能機器人操作投資

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

曾撰寫象棋程式參賽獲勝的「台灣電腦象棋王」鄭明政，涉嫌宣稱開發人工智能機器人操作投資股票等，以龐氏騙局向21人吸金1.2億元。刑事局查獲鄭及業務員等10人依詐欺罪、銀行法移送，檢方聲押鄭及其妹妹獲准，命其他人5至1百萬元交保、限制住居或請回。

據了解，52歲鄭明政曾任職台南市某國小教師，2007年因撰寫象棋棋譜程式「象棋世家」參加電腦對局論壇暨全球電腦象棋爭霸賽，「電腦與人腦」對弈獲勝而上過新聞，被封為台灣電腦象棋王。

警方調查，鄭2015年起在香港成立環球金融交流平台公司，宣稱以人工智能機器人操作投資海外股票、保險、基金、債券、外債、貴金屬等，透過陳姓男子在香港成立的公誠智創公司招攬投資，保證每年獲利百分之8.4。

業務員在新竹縣、市及苗栗縣向親友招攬投資，被害人匯款至香港公司帳戶或面交現金給業務，初期獲出金，前年12月起出金不正常。鄭的妹妹擔任會計，警方從她住處查扣電腦發現帳冊，清查21人投入1億2183萬元，其中在竹縣從事貨運司機的一名中年男子投資2370萬元最多。

刑事局偵七大隊第一隊去年8月30日拘提、通知鄭的妹妹及業務員共9人，鄭常赴香港，上月22日從大陸廈門搭機返台在桃園國際機場被拘提。鄭稱，開發投資軟體，因新冠肺炎疫情而投資虧損，但未能提出軟體及投資標的事證。

警方查出，業務每年抽取被害人本金百分之3.6，鄭抽百分之1.2，查扣客戶合約書、匯款單、電腦、手機等，聲請法院裁定扣押鄭等人價值共1531萬元的土地、房產及車輛。

「台灣電腦象棋王」鄭明政涉嫌宣稱開發人工智能機器人操作投資股票等，以龐氏騙局向21人吸金1.2億元。記者李奕昕／翻攝
「台灣電腦象棋王」鄭明政涉嫌宣稱開發人工智能機器人操作投資股票等，以龐氏騙局向21人吸金1.2億元。記者李奕昕／翻攝
「台灣電腦象棋王」鄭明政涉嫌宣稱開發人工智能機器人操作投資股票等，以龐氏騙局向21人吸金1.2億元。記者李奕昕／翻攝
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