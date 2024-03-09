臉書留言辱罵黃捷「舔綠的垃圾」 網友遭罰6千元

民進黨立委黃捷。聯合報系資料照

高雄市議員黃捷代表民進黨投入立委選戰，以11萬多票當選成為本屆國會最年輕立委。趙姓網友於競選期間到她臉書留言「黃捷變綠捷」等，被法院依公然侮辱罪處新台幣6000元。

台灣彰化地方法院判決書指出，趙姓網友在去年8月於彰化住處，使用電腦瀏覽臉書「黃捷高雄市議員粉絲專頁」，看見有其他網友留言謾罵黃捷，且自己也不喜歡黃捷，即在該粉絲專頁留言「黃捷高雄市議員 舔綠的垃圾」、「黃捷～變綠捷～～噁心的綠蛆～～滾～～～垃圾～～」等文字，黃捷的助理發現後報警處理。

法官審酌，趙姓網友沒有克制情緒，在臉書留言公然辱罵黃捷，貶損其名譽，所為實不足取，雖然趙坦承犯行，且有意願與黃捷調解，但遭黃捷拒絕，法官依公然侮辱罪處新台幣6000元罰金，可易服勞役。全案可上訴。