妙齡女喝醉醒來見被扒光身旁躺裸男 驗DNA才知遇害

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聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中張姓男子和女友人到汽車旅館，趁她喝爛醉時偷親胸部、硬上得逞，對方隔天醒來驚覺衣服被脫光，身旁躺著張男也全裸，回家甚至胸部、下體都會痛，報警對張提告性侵；法院一審依乘機性交罪判張3年6月，二審考量張已賠償和女子和解，並下跪道歉獲原諒，撤銷改判2年、緩刑5年。

檢警調查，張男2022年12月14日和友人到汽車旅館開趴，見女子酒醉不醒就趁其他人離去時，先是偷親女子胸部又硬上得逞，對方清醒後驚覺自己一絲不掛，身旁躺著張男同樣全裸，隨即報警提告。

台中地院一審時，張辯稱只有偷摸女子胸部沒對她性侵。被害女子則說，喝醉睡著感覺被摸，但眼睛睜不開不知是誰，有種在做夢的感覺，一早醒來發現自己沒穿衣服，當時僅張男躺在一旁也是裸體。

女子還說，回家時覺得胸部痛痛的，騎車也感到下體會痛就去醫院檢查，事後也傳訊告知張「我胸部跟下面都在不舒服」，並質問「你有沒有對我怎樣？」張則否認說「不可能。」

一審認為，女子前後證詞一致，醫院診斷也發現女子乳頭紅腫、下體有撕裂傷，採集胸部檢體的DNA也和張男相符，不採信張辯詞。

一審審酌，張利用女子酒醉意識不清對她性交，不尊重女子身體自主，且犯後否認、面無愧色，依乘機性交罪判他3年6月。

張男不服上訴，台中高分院二審查，張初期否認但最終已坦承，並已經和女子和解、賠償，也當場下跪道歉，女子也撤告同意原諒他。

二審認為張以補償女子損害，依刑法第59條情堪憫恕減刑後，撤銷原判決改判張男2年，緩刑5年。

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張男趁女子喝醉偷親胸部、硬上得等，事後下跪道歉賠償獲判緩刑。示意圖／ingimage
張男趁女子喝醉偷親胸部、硬上得等，事後下跪道歉賠償獲判緩刑。示意圖／ingimage

性侵 提告 汽車旅館

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