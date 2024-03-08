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前職棒球員陳凱倫想性侵隊友妻「拜託一次就好」 最終判1年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中華職棒富邦悍將前球員陳凱倫3年前酒後在員工餐廳女廁侵犯隊友妻子，他不顧女方反抗亂摸，還把生殖器靠近女子臉龐要求口交，女子不斷哭著求饒才掙脫，最高法院依強制性交未遂罪判陳1年6月徒刑定讞。

陳凱倫2021年10月9日晚上10時許至隔天凌晨2時，和同事們在淡水員工宿舍餐廳喝酒，陳以續攤為由，找隊友妻子等人到員工餐廳小包廂。當時女方酒後想吐，被陳扶到廁所，但她認為陳行徑怪異，在廁所傳訊息向女性朋友求助，但對方沒接聽。

女子想回宿舍房間，反被陳強推到廁所馬桶，隔衣摸胸又摸下體，露出生殖器靠近女子臉龐，要求替他口交，被害人不斷哭泣反抗，陳才罷手，女子一度逃到廁所外，陳又把人拉回廁所，最後脫逃回宿舍房間。

一審時，陳辯稱監視器雖有拍到他環抱女子，但時間很短暫，沒有用強暴脅迫手段，僅有強制猥褻，且他對酒精使用有依賴性，酒後失憶，請求強制猥褻罪從輕量刑。

女子作證指出，陳在小包廂聊天時，說他老婆懷孕很久，沒有性生活，問她「可否幫我」，當時她回「你太太快生了，不要這樣」，且不舒服想吐要回去，且被侵犯過程中，陳還說「拜託一次就好」、「真的很想強姦你」。

一審依女子及丈夫證詞，加上監視器畫面等證據，認定陳犯強制性交未遂罪，且並非酒醉意識不清，依強制性交未遂罪判陳1年8月徒刑。陳不服一審判決提上訴，二審認為陳依民事判決結果賠償，已為達成和解而努力，犯後態度變更。

二審審酌陳侵犯被害人性自主決定權，上訴後改坦認犯行，但女方不願意和解、沒原諒，考量一切情狀後，改判1年6月徒刑，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

民事部分，一審判陳賠償被害人30萬元、隊友20萬元，而陳在2021年球季結束後突然宣布引退，外界好奇，直到性侵隊友妻子未遂一事曝光，遭外界撻伐。

前富邦悍將球員陳凱倫。圖／聯合報系資料照片
前富邦悍將球員陳凱倫。圖／聯合報系資料照片
前富邦悍將球員陳凱倫。圖／聯合報系資料照片
前富邦悍將球員陳凱倫。圖／聯合報系資料照片

宿舍 廁所 餐廳

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