涉不法吸金逾5億 基泰建設前董事長陳世銘遭訴

基泰建設公司前董事長陳世銘等人涉嫌不法吸金新台幣逾5億元，台北地檢署今天偵查終結，依違反銀行法起訴基泰建設及陳世銘、前基泰副董事長兼總經理馮先勉等15人。

另外，位於台北市大直的「基泰大直」建案，去年9月間疑似施工不慎，造成鄰房下陷，多名民代陸續向台北地檢署告發陳世銘等人涉殺人未遂、公共危險等罪。北檢目前仍在偵辦中。

檢方指出，陳世銘、馮先勉為取得投資中國不動產市場的資金，自民國99年至103年間指示馮男前妻姪子、徐姓律師等人擔任境外公司負責人，取得對境外公司實質掌控力，再對外招攬有意願投資人。

檢方查出，基泰建設幹部分別向投資人介紹基泰建設位於中國的投資案，標榜這些投資案獲利甚豐，「期滿保證返還本金」「每年固定支付10%至18%不等利息」，並帶領投資人赴中國參觀投資案，與投資人簽訂合作契約書。

北檢認為，陳、馮等人以此方式不法吸金5億4807萬餘元，今天依違反銀行法起訴基泰建設及陳、馮等15名被告，並請法院依銀行法規定對基泰建設科以罰金。